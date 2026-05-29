Nov velik korak za UEFO: Čeferin obelodanil sodelovanje z Alibabo

Alibaba Group velja za eno izmed vodilnih sil na področjih e-trgovine, tehnologije in umetne inteligence. Kitajsko podjetje je sklenilo uradno sodelovanje z Evropsko nogometno zvezo (UEFA). Alibaba je postala uradna partnerica za evropsko prvenstvo, ki bo na sporedu čez dve leti v Združenem kraljestvu in na Irskem. Sodelovanje med UEFO in azijsko multinacionalko pa se bo razširilo tudi na klubsko raven. Alibaba bo namreč od leta 2027 do 2033 tudi uradno strateška in globalna partnerica za vsa tri največja klubska tekmovanja na stari celini - Ligo prvakov, Ligo Evropa ter Konferenčno ligo.
Slovenski predsednik UEFE Aleksander Čeferin, ki znova postavlja mejnike pri organizaciji in koordinaciji največjega športnega dogodka v Evropi, je poudaril pomembnost partnerstva: "Z velikim veseljem pozdravljam Alibabo kot globalno partnerico za evropsko prvenstvo 2028 in naša prihodnja klubska tekmovanja. Njihovo strokovno znanje na področju umetne inteligence, tehnologije in e-trgovine bo podprlo zavezanost Uefe k premišljenim inovacijam ter izboljšanju izkušnje navijačev po vsem svetu. Skupaj lahko nogometne privržence na nove in smiselne načine še bolj približamo igri – tako bodo naša tekmovanja še bolj privlačna, zanimiva in dostopna, hkrati pa bomo ohranili tradicijo, čustva in duh, ki zaznamujejo evropski nogomet."
Sodelovanje je s spodbudnimi in pozitivnimi besedami pozdravil tudi predsednik Alibabe Joe Tsai: "Verjamemo, da je nogomet skupen jezik po vsem svetu in da je povezovalna moč igre na vseh ravneh za vse navijače poslanstvo, ki združuje družbi Alibaba in UEFA. Veselim se sodelovanja z Evropsko nogometno zvezo pri uresničevanju vizije tega večletnega partnerstva, v okviru katerega bomo prispevali svoje zmogljivosti na področju računalništva, celovitih rešitev umetne inteligence (fullstack AI) in globalne e-trgovine ter tako podprli Uefo in UC3 pri približevanju teh ikoničnih tekmovanj navijačem po vsem svetu."
