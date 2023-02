Nova kritika Donnarummi: 'Na tem nivoju se takšni goli ne smejo prejeti'

Nogometaši v Ligi prvakov so začeli boje v osmini finala. Paris Saint Germain je gostil Bayern iz Münchna in tesno izgubil po golu nekdanjega člana pariške zasedbe Kingsleyja Komana. Navijači kluba iz francoske prestolnice so bili vnovič močno razočarani in se upravičeno sprašujejo, če se obeta spet klavrn evropski izkupiček sezone. Ne prvič ... Nocoj, bogat studijski del od 20.30, na Kanalu A in VOYO še prenos tekme Borussia – Chelsea. Vljudno vabljeni.

