Nova človekoljubna poteza: Čeferin na finale povabil begunske otroke

Videmski stadion Friuli bo drevi ob 21. uri, prenos Kanal A in VOYO, gostil tekmo evropskega superpokala, na kateri se bosta merila zmagovalec Lige prvakov Paris Saint-Germain in prvak Lige Evropa Tottenham. Na tekmi bo tudi skupina begunskih otrok iz vsega sveta. Ob tem, bosta dva izmed njih celo del svečane podelitve po koncu obračuna v Vidmu. Kot gosta predsednika Uefe Aleksandra Čeferina.

UEFA Superpokal: PSG - Tottenham FOTO: VOYO icon-expand

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na evropskem superpokalu, ko se bosta v Vidmu pomerila evropski nogometni prvak PSG in zmagovalec evropske lige Tottenhamn, bodo sodelovali tudi otroci begunci. Ta bo obenem razširila delovanje fundacije, ki pomaga v vojnah prizadetim otrokom. Uefina fundacija za otroke je povabila dva palestinska otroka begunca, 12-letno Talo in devetletnega Mohameda, da bosta po koncu tekme ob predsedniku krovne zveze Aleksandru Čeferinu podelila lovoriko zmagovalni ekipi.

V programu slavnostnega odprtja superpokalne tekme pa bo sodelovalo še devet otrok beguncev iz različnih kriznih žarišč po svetu (Afganistan, Irak, Nigerija, Palestina in Ukrajina), ki bodo med predstavitvijo obeh moštev nosili napis Stop killing children - stop killing civilians (Prenehajte ubijati otroke, prenehajte ubijati civiliste), še piše STA. Poleg tega bodo priložnost za sodelovanje na tekmi oziroma v uradnem protokolu dobili še otroci iz lokalnega okolja, ki odraščajo v depriviligiranih razmerah. Za njihovo sodelovanje je poskrbel domači klub Udinese.

Uefa je pred tekmo superpokala sporočila še, da bo razširila delovanje svoje fundacije za pomoč otrokom, prizadetim v vojnah in drugih kriznih žariščih. S tem bodo nadgradili projekt, ki so ga začeli leta 2022 po ruskem napadu na Ukrajino. Zdaj bodo vanj, kot pčoroča STA, poleg ukrajinskih vključeni tudi otroci iz Sudana, Libanona, Jemna, Sirije in Afganistana. Trenutno zatočišče so jima našli v lombardijski prestolnici. Uefa sicer v okviru letošnjega superpokala praznuje 10 let od ustanovitve fundacije za otroke. V tem času je podprla 577 projektov v 138 državah in dosegla skoraj pet milijonov ljudi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči