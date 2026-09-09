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Liga prvakov

Nova sezona, nova pričeska, a 'stari' Haaland: Messi in Ronaldo mu gledata v hrbet

Porto, 09. 09. 2026 11.23 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
M.J.
Erling Haaland

Norveški golgeter Erling Braut Haaland je ob zmagi Manchester Cityja proti Portu na tekmi Lige prvakov dosegel nova zadetka in se povzpel do izjemnega mejnika. Pri 59 tekmah med klubsko nogometno elito ima na računu prav toliko golov. V hrbet mu gledata celo legendarna Lionel Messi in Cristiano Ronaldo.

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Porto je doma gostil favorizirani Manchester City in izgubil z 0:2. Erling Haaland, ki je pred tem zapravil kar nekaj priložnosti, je po pritisku angleške ekipe zadel z glavo v 47. minuti. Nov gol za končni izid je dodal v prvi minuti sodniškega dodatka, kar je bil njegov 59. gol na 59. tekmi v Ligi prvakov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Erling Haaland je nadaljeval osupljiv strelski niz v ligi prvakov. Manchester City je novo sezono elitnega evropskega tekmovanja odprl z zmago proti Portu z 2:0, oba zadetka angleških prvakov pa je dosegel norveški napadalec. Porto se je v prvem polčasu uspešno upiral pritisku Cityja, pri čemer je pomembno vlogo odigral razpoloženi vratar Diogo Costa. Po odmoru pa je glavno besedo prevzel Haaland.

Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: Profimedia

Najprej je z glavo izkoristil natančen predložek Matheusa Nunesa, nato pa v sodnikovem dodatku po podaji Rayana Ait-Nourija iz neposredne bližine postavil končni izid 2:0. UEFA ga je po tekmi razglasila za najboljšega igralca obračuna.

Neverjetne številke Norvežana

Z novima zadetkoma je Haaland prišel do natanko 59 golov na 59 tekmah lige prvakov. Pri vsega 26 letih že zaseda sedmo mesto na lestvici najboljših strelcev v zgodovini tekmovanja.  Svoje zadetke je dosegal v dresih treh klubov. Za Salzburg je na šestih tekmah dosegel osem golov, za Borussio Dortmund 15 golov na 13 nastopih, za Manchester City pa je prišel do 36 zadetkov na 40 tekmah.

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Še posebej impresivna je hitrost, s katero dosega zgodovinske mejnike. Do 20 golov je potreboval zgolj 14 tekem, do 30 je prišel po 25 nastopih, 40. zadetek pa je dosegel na svoji 35. tekmi v Ligi prvakov. V prejšnji sezoni je postal tudi najhitrejši nogometaš v zgodovini tekmovanja, ki je dosegel 50 golov. Za ta dosežek je potreboval vsega 49 tekem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za primerjavo: Lionel Messi je 50. zadetek dosegel na 66. tekmi, Kylian Mbappe na 79., Karim Benzema na 88., Cristiano Ronaldo pa šele na 91. nastopu.

Na pragu novega rekorda

Haaland ima zdaj priložnost, da podre še en izjemen rekord. Messi je najhitreje prišel do meje 60 golov v ligi prvakov, za kar je potreboval 80 tekem. Haaland je trenutno pri 59 zadetkih po vsega 59 nastopih, kar pomeni, da ima kar 20 tekem časa, da preseže dosežek argentinskega zvezdnika.

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Po podatkih UEFA je Norvežan tudi najmlajši nogometaš v zgodovini tekmovanja, ki je dosegel 15, 20, 25, 30, 35, 40 in 45 golov. Za skoraj vse te mejnike je potreboval tudi najmanj tekem doslej.

Kylian Mbappe, Lionel Messi in Erling Haaland
Kylian Mbappe, Lionel Messi in Erling Haaland
FOTO: FIFA

Njegova izjemna zgodba v ligi prvakov se je začela leta 2019, ko je kot igralec Salzburga proti Genku že v prvem polčasu svojega debija dosegel hat-trick. Sedem let pozneje se lahko pohvali z naravnost osupljivim izkupičkom: 59 tekem, 59 golov. Že z naslednjim zadetkom pa lahko napade še en rekord, ki ga trenutno drži Lionel Messi.

Razlagalnik

UEFA Liga prvakov je najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, ki ga vsako leto organizira Zveza evropskih nogometnih zvez (UEFA). Tekmovanje se je razvilo iz nekdanjega Pokala državnih prvakov, ustanovljenega leta 1955, v svoji sedanji obliki pa deluje od leta 1992. V njem tekmujejo najboljši klubi iz evropskih državnih lig, kar pomeni, da združuje vrhunske igralce in zagotavlja izjemno visoko raven nogometa, zaradi česar velja za enega najbolj gledanih športnih dogodkov na svetu.

Lionel Messi in Cristiano Ronaldo sta nogometaša, ki sta zaznamovala celotno obdobje 21. stoletja. Argentinski napadalec Messi je znan po svoji izjemni viziji, driblingu in ustvarjalnosti, medtem ko je Portugalec Ronaldo prepoznaven po svoji izjemni fizični pripravljenosti, atleticizmu in sposobnosti doseganja golov iz vseh položajev. Oba sta v svoji karieri osvojila številne lovorike, vključno z večkratnim nazivom najboljšega nogometaša na svetu (Zlata žoga), in sta dolgo časa držala praktično vse pomembne strelske rekorde v Ligi prvakov, dokler se niso pojavili igralci nove generacije, kot je Erling Haaland.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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yugo13
09. 09. 2026 12.46
A mu kaj voda v usta teče kadar pada dež? hahaha...
Odgovori
0 0
Vladimir.Krutov
09. 09. 2026 13.08
Viniju precej bolj....
Odgovori
0 0
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