Nova sezona, nova pričeska, a 'stari' Haaland: Messi in Ronaldo mu gledata v hrbet

Porto je doma gostil favorizirani Manchester City in izgubil z 0:2. Erling Haaland, ki je pred tem zapravil kar nekaj priložnosti, je po pritisku angleške ekipe zadel z glavo v 47. minuti. Nov gol za končni izid je dodal v prvi minuti sodniškega dodatka, kar je bil njegov 59. gol na 59. tekmi v Ligi prvakov.

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Erling Haaland je nadaljeval osupljiv strelski niz v ligi prvakov. Manchester City je novo sezono elitnega evropskega tekmovanja odprl z zmago proti Portu z 2:0, oba zadetka angleških prvakov pa je dosegel norveški napadalec. Porto se je v prvem polčasu uspešno upiral pritisku Cityja, pri čemer je pomembno vlogo odigral razpoloženi vratar Diogo Costa. Po odmoru pa je glavno besedo prevzel Haaland.

Erling Haaland FOTO: Profimedia

Najprej je z glavo izkoristil natančen predložek Matheusa Nunesa, nato pa v sodnikovem dodatku po podaji Rayana Ait-Nourija iz neposredne bližine postavil končni izid 2:0. UEFA ga je po tekmi razglasila za najboljšega igralca obračuna.

Neverjetne številke Norvežana

Z novima zadetkoma je Haaland prišel do natanko 59 golov na 59 tekmah lige prvakov. Pri vsega 26 letih že zaseda sedmo mesto na lestvici najboljših strelcev v zgodovini tekmovanja. Svoje zadetke je dosegal v dresih treh klubov. Za Salzburg je na šestih tekmah dosegel osem golov, za Borussio Dortmund 15 golov na 13 nastopih, za Manchester City pa je prišel do 36 zadetkov na 40 tekmah.

Še posebej impresivna je hitrost, s katero dosega zgodovinske mejnike. Do 20 golov je potreboval zgolj 14 tekem, do 30 je prišel po 25 nastopih, 40. zadetek pa je dosegel na svoji 35. tekmi v Ligi prvakov. V prejšnji sezoni je postal tudi najhitrejši nogometaš v zgodovini tekmovanja, ki je dosegel 50 golov. Za ta dosežek je potreboval vsega 49 tekem.

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Za primerjavo: Lionel Messi je 50. zadetek dosegel na 66. tekmi, Kylian Mbappe na 79., Karim Benzema na 88., Cristiano Ronaldo pa šele na 91. nastopu.

Na pragu novega rekorda

Haaland ima zdaj priložnost, da podre še en izjemen rekord. Messi je najhitreje prišel do meje 60 golov v ligi prvakov, za kar je potreboval 80 tekem. Haaland je trenutno pri 59 zadetkih po vsega 59 nastopih, kar pomeni, da ima kar 20 tekem časa, da preseže dosežek argentinskega zvezdnika.

Po podatkih UEFA je Norvežan tudi najmlajši nogometaš v zgodovini tekmovanja, ki je dosegel 15, 20, 25, 30, 35, 40 in 45 golov. Za skoraj vse te mejnike je potreboval tudi najmanj tekem doslej.

Kylian Mbappe, Lionel Messi in Erling Haaland FOTO: FIFA

Njegova izjemna zgodba v ligi prvakov se je začela leta 2019, ko je kot igralec Salzburga proti Genku že v prvem polčasu svojega debija dosegel hat-trick. Sedem let pozneje se lahko pohvali z naravnost osupljivim izkupičkom: 59 tekem, 59 golov. Že z naslednjim zadetkom pa lahko napade še en rekord, ki ga trenutno drži Lionel Messi.