Liga prvakov

Nova zmaga Čeferina: Barcelona potrdila umik iz projekta superlige

Barcelona, 07. 02. 2026 14.00 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
M.J. STA
Superliga protesti

Katalonski nogometni velikan Barcelona je potrdil umik iz projekta superlige. Pobuda za omenjeno tekmovanje je sicer propadla že leta 2021.

Joan Laporta
Joan Laporta
FOTO: AP

Barcelona je uradni umik iz projekta potrdila tudi v izjavi za javnost. "Klub danes tudi uradno potrjuje, da se umika iz tekmovanja evropske superlige in sodelovanja s klubi, ki so do sedaj bili njen del," so zapisali v izjavi. 

Predsednik katalonskega nogometnega kluba Joan Laporta je oktobra leta 2025 izjavil, da želi Barcelona spet vzpostaviti vezi z Evropsko nogometno zvezo (Uefa). Superliga nikoli ni zaživela v praksi, saj je tekmovanje že pred štirimi leti naletelo na nasprotovanje navijačev in predsednika Uefe Aleksandra Čeferina.

V omenjenem tekmovanju bi nastopilo zgolj 12 najbogatejših klubov, ki bi se vanj uvrstili brez kvalifikacij. Eden izmed glavnih pobudnikov projekta je sicer bil predsednik nogometnega kluba Real iz Madrida Florentino Perez. Kmalu po uradni razglasitvi ustanovitve novega tekmovanja se je šest angleških klubov, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham in Chelsea, iz njega umaknilo.

Aleksander Čeferin in Matjaž Han
Aleksander Čeferin in Matjaž Han
FOTO: Damjan Žibert

Zadevo so kasneje premlevali tudi sodni mlini. Sodišče v Španiji je leta 2024 razsodilo, da je nasprotovanje superligi s strani Uefe in Mednarodne nogometne zveze kršilo načelo svobodne konkurence. Real Madrid in superliga sta kasneje zaradi povzročene škode vložila tudi tožbo zoper Uefo, v kateri sta zahtevala izplačilo več kot treh milijard evrov odškodnine.

nogomet uefa čeferin

medŠihtom
07. 02. 2026 15.12
fuzbal je pranje denarja, ne šport. jim vidiš po frisih ko je ura. čeferinu prvemu.
prost1
07. 02. 2026 15.04
Bravo Čeferin.
cripstoned
07. 02. 2026 14.28
Dajmo se objavo o negreiri in umazanih poslih najbolj umazanega kluba vseh casov...laporta je naslednji ki se bo vsedel v zapor...mislim da bi bilo pravicno da se vec objavlja o tej kriminalni zdruzbi iz katalonije..
NoriSušan
07. 02. 2026 14.43
Potem bi tudi kakšno o Realu. Ampak nasprotnike ki jih dobiš v žreb lih ne mormo štwt pod kriminal ker pol tud Real koruptiven po tvoji logiki. Za Laporto pa ni kej rečt. Bi že bil v zaporu če bi rabu. Plus da on ni grozil sodnikom ane kot RealTV. Tako da leglo korupcije in umazanije je pri vas haha
NoriSušan
07. 02. 2026 14.19
A ni to novica stara 5 let. Ko se je zvedl da in kaj hoče Perez narest so vsi odstopil. In edino pravilno
cripstoned
07. 02. 2026 14.13
Ste pa hitri...v zameno pa najlazji zrebi, sodniska pomoc proti bruggu, olympiakosu in kopenhagenu ter mila kazen za 2x zaporedno krsenje pravil FFP-ja in podpora pri igranju tekem lalige v tujini (villareal/ zda) ter igranje evropskih tekem na stadionu kljub vsem nepravilnostim...ob vsem tem pa moram se omeniti da je laporta njegov velik prijatelj in je ze kar nekajkrat tudi bil z ceferinom na kosilu ....podobna zgodba kot z khelaifijem iz PSGja...UEFALONA ...zivela korupcija kot vedno..
NoriSušan
07. 02. 2026 14.21
Ma tud Perez neki masla na glavi. Tud on bo moral na sodišče zaradi vemo česa. Plus Real je imel v žrebu Kairat Olymipacos najslabši Liverpool v zadnjih 10 letih in Benfico. Povej kateri je lažji. Plus da o korupciji v madridu niti ne nadaljujemo
bibaleze
