Nova zmaga Čeferina: Barcelona potrdila umik iz projekta superlige

Joan Laporta FOTO: AP

Barcelona je uradni umik iz projekta potrdila tudi v izjavi za javnost. "Klub danes tudi uradno potrjuje, da se umika iz tekmovanja evropske superlige in sodelovanja s klubi, ki so do sedaj bili njen del," so zapisali v izjavi.

Predsednik katalonskega nogometnega kluba Joan Laporta je oktobra leta 2025 izjavil, da želi Barcelona spet vzpostaviti vezi z Evropsko nogometno zvezo (Uefa). Superliga nikoli ni zaživela v praksi, saj je tekmovanje že pred štirimi leti naletelo na nasprotovanje navijačev in predsednika Uefe Aleksandra Čeferina.

V omenjenem tekmovanju bi nastopilo zgolj 12 najbogatejših klubov, ki bi se vanj uvrstili brez kvalifikacij. Eden izmed glavnih pobudnikov projekta je sicer bil predsednik nogometnega kluba Real iz Madrida Florentino Perez. Kmalu po uradni razglasitvi ustanovitve novega tekmovanja se je šest angleških klubov, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham in Chelsea, iz njega umaknilo.

Aleksander Čeferin in Matjaž Han FOTO: Damjan Žibert