Nova zmaga Čeferina in druščine

Večina klubov – v Superligo je sprva želelo vstopiti 12 evropskih velikanov – se je lani zaradi množičnih kritik tako javnosti in navijačev kot različnih klubov in organizacij hitro umaknila iz projekta. Uradno pri načrtih za Superligo sodelujejo le še španska Real Madrid in Barcelona ter italijanski Juventus, vendar so zadnje čase povsem tiho glede projekta. Uefa je konec septembra na madridsko sodišče vložila zahtevo za razrešitev pristojnega sodnika Manuela Ruiza de Lare, ker po njenem mnenju ni bil nepristranski. Istočasno je sporočila, da je končala disciplinske postopke proti trem glavnim superligašem, Real Madridu, Barceloni in Juventusu. Pred enim letom je namreč de Lara Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) in Uefi ter njunim povezanim organizacijam in ligam prepovedal vsakršne sankcije ali druge ukrepe proti takratnim 12 ustanoviteljem Superlige. Nova sodnica na gospodarskem sodišču v Madridu, Sofía Gil García, je nemudoma odpravila vse zadržke, oziroma sodno prepoved sankcij, tako da je sedaj Uefa tista, ki drži škarje in platno morebitnih (drakonskih) kazni. "Trije klubi, ki vztrajajo pri svojem, so lahko pričakovali takšen sodni epilog, a se kljub temu v preteklosti niso potegnili nazaj. Vztrajajo pri svojem in sedaj so zagotovljene vse razmere, da bodo odgovarjali za svoje poteze," sporoča nova sodnica in napeljuje, da bodo očitno omenjeni nogometni evropski velikani sedaj pod hudim pritiskom morebitnih sankcij.

Sodišče v Madridu je prepoved torej odpravilo, zoper odločitev pa se je mogoče pritožiti na višje sodišče.