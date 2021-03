Nova zmaga za PSG: Di Maria podaljšal še za eno sezono

33-letnik je s PSG-jem doslej osvojil štiri naslove francoskega prvaka, po štirikrat pa je bil tudi francoski pokalni in superpokalni zmagovalec. Na tako želeno lovoriko v Ligi prvakov s Parižani še čaka. Lani ji je bil blizu, ko jih je šele na zadnji stopnički zaustavil Bayern, tudi letos pa PSG izgleda kot eden najresnejših kandidatov za to prestižno lovoriko. V osmini finala je na krilih Kyliana Mbappeja s 5:2 izločil Barcelono.

Argentinec se je na Park princev preselil leta 2015 po neposrečeni epizodi na Old Traffordu pri Manchester Unitedu. Skupno je za Parižane zbral že 248 nastopov, ima pa 87 zadetkov in kar 99 asistenc, s čimer je osmi strelec in drugi najboljši podajalec v zgodovini kluba.

Zadnje povratne tekme osmine finala Lige prvakov bodo na sporedu v torek in sredo. V torek bomo na Kanalu A in VOYO prenašali obračun madridskega Reala in Atalante našega Josipa Iličića. Dan kasneje pa bo na delu še en Slovenec, in sicer boJan Oblak z Atleticom skušal nadoknaditi zaostanek s prve tekme, ki jo je Chelsea na tujem dobil z 1:0.