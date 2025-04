Nove 'galaktične' težave: Camavinga že končal sezono

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Po preiskavah, ki so jih danes opravile zdravstvene službe Real Madrida pri našem igralcu Eduardu Camavingi, so mu diagnosticirali popolno raztrganje mišice," so sporočili iz Madrida.

Španski mediji poročajo, da bo Eduardo Camavinga izpustil sobotni finale španskega pokala proti Barceloni, kot tudi zadnjih pet prvenstvenih tekem Reala.

Camavinga bi lahko izpustil tudi klubsko svetovno prvenstvo to poletje v Združenih državah Amerike, po nekaterih poročilih pa naj bi bil odsoten tri mesece.