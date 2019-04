Novi posnetki: Ronaldo med slavjem Ajaxa žalil soigralce?

Ronaldo je sicer zabil oba gola Juventusa v četrtfinalnem paru z Nizozemci ‒ najprej za remi 1 : 1 v Amsterdamu, nato pa še za vodstvo v Torinu v 28. minuti, a so se gostje vrnili in v nadaljevanju 34-letnega zvezdnika povsem onemogočili ter slavili zmago z goloma Donnyja van de Beeka in Matthijsa de Ligta .

"Za Ronaldom je izvrstna sezona in jutri (v soboto, op. a.) bo igral," je na petkovi novinarski konferenci povedal Allegri. "Je prihodnost Juventusa. Izjemen igralec in naslednje leto je pred njim še ena izvrstna sezona. Miren je in razočaran, tako kot vsi mi, ker smo izpadli iz Lige prvakov in bi jo radi osvojili. A nogomet sestavljata veselje in žalost."

Ni matematičnih zagotovil za naslov v Ligi prvakov

Allegri je pred napovedanimi poletnimi okrepitvami vseeno opozoril, da je aktualna sezona dokaz, da en nogometaš ne more prinesti velikih uspehov. Očitno bo italijanski strateg ostal na belo-črni klopi, saj je kmalu po porazu z Ajaxom udarila novica, da je podaljšal sodelovanje s klubom, čeprav so mnogi menili, da je to njegova zadnja sezona.

"Vedno sem govoril, da s prihodom Cristiana Ronalda ni nikakršnih matematičnih zagotovil, da boš osvojil Ligo prvakov. Nogomet ni znanost,"je še povedal Allegri. "Kar se je pisalo o Cristianu Ronaldu, le še potrjuje, da nam njegov prihod k Juvetu ni zagotovil Lige prvakov. Poglejte Barcelono, ki je letos spet v polfinalu po štirih sezonah, imajo pa (Lionela) Messija. Veliko komponent je v nogometu. Če osvojimo le ligaški naslov, bo to še vedno pomenilo, da je za nami izvrstna sezona."

'Pričakujem veliko zabavo'

Juventus na domači tekmi s Fiorentino potrebuje le še točko, da matematično potrdi rekordni osmi zaporedni naslov. Allegri je še dejal, da bi bila "norost", če bi nekateri navijači na stadion Allianz prišli brez želje po proslavljanju velikega dosežka, ki mu na Apeninskem polotoku in tudi širše po Evropi ni para.

"Mislim, da je to nekaj, na kar moraš biti ponosen, če si navijač kluba s takšno statistiko,"je še pristavil Allegri. "Pričakujem veliko zabavo, ker Lige prvakov zdaj ne moremo spremeniti, priti na stadion negativen in morda nepripravljen na proslavljanje, pa je norost in po mojem mnenju preprosto napačno. Vedno moraš proslavljati osvajanje lovorik. Ne morem kritizirati fantov za nič. Morajo biti ponosni in, seveda, malce razočarani, ker smo želeli do konca, a ne moreš zmagati vseh. A zdaj smo z osmim Scudettom blizu zgodovinskemu dosežku."

