Predsednik Barce z jasno vizijo okrepitev: Haaland, Alaba, Agüero in Depay

Tokrat naj bi Laporta vse stavil na norveškega čudežnega dečka, ki je pravcati stroj za zadetke, še posebej dobro pa se znajde v elitni Ligi prvakov, kjer je na vsega 14 tekmah zabil že neverjetnih 20 zadetkov. In prav Erling Braut Haaland, ki je bil že v preteklosti na radarju velikih klubov, a se je nato odločil za prestop (iz Salzburga) v Borussio Dortmund, je prva in glavna želja Laporte. Španski mediji pišejo, da si ga Laporta v klub želi pripeljati za vsako ceno. A nekaj je jasno: njegov zastopnik Mino Raiola bo zagotovo vse skupaj pošteno otežil, saj bo svojo vročo robo želel prodati po astronomski ceni (in seveda proviziji, ki bo kapnila v njegov žep). Velja sicer dodati, da naj bi bila Laporta in Raiola v dobrih, celo prijateljskih odnosih. Za sklenitev posla naj bi Laporta že iskal ekonomske rešitve, ki bi pošteno zadolženi Barceloni sploh omogočile tako odmeven prestop.

Bo Laporti uspelo speljati Alabo Realu?

Naslednji na seznamu zvezdniških okrepitev je avstrijski branilec David Alaba, ki z Bayernom ni podaljšal pogodbe in bo poleti prost igralec. Prestop slednjega bi bil še posebej sladek, saj so številni evropski mediji pred časom že pisali, da je 28-letni Avstrijec že dogovorjen z madridskim Realom. V kolikor bi Laporta uspel speljati Alabo Realu, bi to bila 'sladka zmaga' za Barcelono. Takšno okrepitev pa bi zagotovo pozdravili tudi navijači katalonskega ponosa.