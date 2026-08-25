Misli grofov pred povratno tekmo proti Slovanu

Celjani so se s prve tekme v Bratislavi vrnili z vrhunskim izhodiščem. Slovan je sicer po četrt ure igre povedel, aktualnih slovenskih prvakov pa zaostanek ni vrgel s tira. Za napadalno igro so bili nagrajeni ob koncu prvega polčasa, ko je s fantastičnim strelom z roba kazenskega prostora končni rezultat postavil Milot Avdyli.