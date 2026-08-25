Misli grofov pred povratno tekmo proti Slovanu

Celjani so se s prve tekme v Bratislavi vrnili z vrhunskim izhodiščem. Slovan je sicer po četrt ure igre povedel, aktualnih slovenskih prvakov pa zaostanek ni vrgel s tira. Za napadalno igro so bili nagrajeni ob koncu prvega polčasa, ko je s fantastičnim strelom z roba kazenskega prostora končni rezultat postavil Milot Avdyli.
Slovaški velikan je v soboto korektno opravil generalko pred povratnim obračunom in na prvenstveni tekmi z 1:2 slavil v Košicah. Celje je na drugi strani prestavilo obračun prve lige in imelo nekaj več časa za počitek po zahtevnem prvem delu play-offa.
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