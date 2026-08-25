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Liga prvakov

Misli grofov pred povratno tekmo proti Slovanu

Celje, 25. 08. 2026 11.00 pred 23 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Celje

V knežjem mestu je vse v znamenju nogometa. Na povratni tekmi play-offa za Ligo prvakov bo Celje jutri proti Slovanu napadalo zgodovino. Grofe pred popolno preusmeritvijo pozornosti na priprave na tekmo čakajo še medijske obveznosti. Novinarsko konferenco boste lahko od 13.00 v živo spremljali na naši spletni strani.

Celjani so se s prve tekme v Bratislavi vrnili z vrhunskim izhodiščem. Slovan je sicer po četrt ure igre povedel, aktualnih slovenskih prvakov pa zaostanek ni vrgel s tira. Za napadalno igro so bili nagrajeni ob koncu prvega polčasa, ko je s fantastičnim strelom z roba kazenskega prostora končni rezultat postavil Milot Avdyli.

Preberi še Avdyli o golu kariere: Občutek je bil edinstven

Slovaški velikan je v soboto korektno opravil generalko pred povratnim obračunom in na prvenstveni tekmi z 1:2 slavil v Košicah. Celje je na drugi strani prestavilo obračun prve lige in imelo nekaj več časa za počitek po zahtevnem prvem delu play-offa.

Celje - Slovan
Celje - Slovan
FOTO: 24ur.com
nogomet liga prvakov celje slovan play-off novinarska konferenca prenos

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