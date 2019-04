Valverde opozarja na 'posebne' zadnje minute Manchester Uniteda

"Ne vem, kako se bodo postavili, a naša referenca so njihove štiri gostujoče tekme, od katerih so dobili tri. Morali bomo biti pozorni, vsaka ekipa bo zvesta svojemu slogu,"je o torkovem obračunu, ki si ga boste lahko v živo od 20.40 ogledali na Kanalu Ain VOYO, povedal Barcelonin trener Ernesto Valverde .

"United bo nabrušen, mi pa tudi," je o torkovem spopadu na novinarski konferenci povedal Barcin vratar Marc-Andre ter Stegen. "Naša prednost ni preveč velika. Ne želimo je le braniti, temveč tudi dokazati, da smo boljši. Tekma z Romo (v lanskem četrtfinalu, op. a.) je bila težka, a minilo je eno leto in ne želimo si, da se ponovi. Potrebno je gledati naprej in misliti o tem, da lahko zmagamo. Unitedovi igralci so zelo nevarni in nevaren je tudi rezultat, saj je prednost majhna. Ne smemo le braniti izida 0:1, moramo tudi narediti korak naprej."

Španski strokovnjak želi z varovanci prekiniti četrtfinalni urok, ki nad Katalonci vlada vse od njihovega zadnjega naslova leta 2015. Tudi lani je Barca prvo četrtfinalno tekmo dobila, takrat je na domačem Camp Nouu premagala Romo, a na povratnem dvoboju v Rimu izpadla (0:3).

'Ne bomo špekulirali'

"Dosegli smo gol v gosteh, a nič ni gotovega. Ne bomo špekulirali. Poskušali bomo zagotoviti, da nam ne dajo gola, a vedno bomo spoštovali naš slog. Ne bomo šli v tekmo z mislijo, da imamo prednost, to bi bilo absurdno,"ostaja previden Valverde, ki ima z varovanci po zaslugi avtogola Luka Shawas prve tekme minimalno prednost 1:0.

Za razliko od gostovanja na Old Traffordu bi lahko priložnost za igro dobil tudi pomembni krilni napadalec Ousmane Dembele, ki bi lahko ob neprepričljivem Philippu Coutinhu razbremenil prva strelca Lionela Messija in Luisa Suareza. Tudi Argentinec ima na četrtfinalnih tekmah veliko neporavnanih računov, ne le s Christopherjem Smallingom, ki se ga je ostro lotil v Manchestru ‒ Argentinec v četrtfinalu LP namreč ni zadel od aprila 2013, ko je Barcelona v gosteh remizirala s Paris Saint-Germainom (2:2).

Spoštujejo Unitedovo sedanjost in preteklost

"Dembele ena možnost in lahko bi začel. Oni dan je izpolnil 60 minut, kolikor smo jih načrtovali. Pomembni bodo tisti, ki bodo začeli, a tudi tisti, ki bodo tekmo končali, ker ima Manchester United nekaj posebnega v zaključkih tekem,"je nadaljeval Valverde.

"Spoštujemo duh, ki ga imajo, in tudi hitrost ter moč nekaterih njihovih igralcev. Spoštujemo jih kot ekipo, spoštujemo vse to, kar so, in to, kar so bili. Zavedamo se njihovega potenciala in morali bomo dobro zapreti prostore, da ne bodo imeli svojih možnosti. Če imajo prostor za tek, so močni."

Tudi Valverde ne razume razporeda

Trener Barce je tudi dodal, da povsem razume nedavne izjave kolega Oleja Gunnarja Solskjaerja. Junak finalne tekme LP iz leta 1999, ko so "rdeči vragi" ravno na Camp Nouu z golom Norvežana ugnali Bayern (2:1), se je namreč ostro lotil nerazumljivega razporeda četrtfinalnih tekem, ki je poleg Kataloncev in Uniteda močno ujezil tudi odgovorne pri Ajaxu in Juventusu.

"Razpored je vedno natrpan za vse ekipe, a absurdno je, da imajo štiri ekipe osem dni počitka, ostale štiri pa le šest. Logično bi bilo, da bi tisti, ki so igrali v sredo, spet igrali v sredo. Razumem Solskjaerjevo logiko,"je še povedal Valverde.

