Modrić brez ovinkarjenja: Ne prihajamo se branit

Zidane je dejal, da Real na Anfieldu ne namerava začeti tekme z mislijo po nadziranju rezultata. Ni še želel potrditi, koga bo postavil na mesto desnega bočnega branilca, kjer je "kraljevi klub" nazadnje ostal še brez poškodovanega Vazqueza. "Ekipa vedno stopi tukaj, ko je težko, to kaže na njen karakter," je povedal Zidane in, med drugim, še dodal: "Veliko se nam je že zgodilo, veliko igralcev ni z nami. A na tekmo se bomo pripravili s tistim, kar imamo. Potrebovali bomo vse, če bomo želeli napredovati. Pomembno je biti pripravljen na tekmovanje. Ne bomo štedili z močmi, sem smo prišli zmagat in to bomo poskusili storiti. Govorili smo že o tem, že po prvi tekmi in obračunu z Barcelono je bilo vloženega veliko truda. A tega smo vajeni. "