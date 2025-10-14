Novost v Ligi prvakov: od leta 2027 z otvoritveno tekmo

Ostala moštva bodo uvodni krog odigrala v sredo in četrtek, so še sporočili z Uefe. Letos bi takšna ureditev pomenila, da bi torkova tekma pripadla Paris Saint-Germainu, ki bi na Parku princev gostil Atalanto iz Bergama.

A tekma naj ne bi bila le ena od tekem, ampak bi jo po vzoru NFL in drugih spektaklov pospremil tudi poseben šov.

V ozadju ni le poseben položaj branilca naslova, ampak tudi medijska krajina. Agencija PA je že v preteklem tednu napovedovala spremembo, da bodo posamezne vsebine še bolj izpostavljene in pretočne. Prav na tem področju se z naslova prodaje pravic načrtujejo naslednji veliki prihodki za nogomet.

Nemška tiskovna agencija dpa piše tudi o načrtih za hkratno izvedbo razpisnega postopka za prodajo televizijskih pravic Uefinih moških klubskih tekmovanj na petih največjih evropskih trgih - Angliji, Franciji, Nemčiji, Italiji in Španiji.