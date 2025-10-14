Svetli način
Novost v Ligi prvakov: od leta 2027 z otvoritveno tekmo

Ljubljana, 14. 10. 2025 15.18 | Posodobljeno pred 1 uro

S.V. , STA
Nogometna Liga prvakov se bo v sezoni 2027/28 začela z novostjo – otvoritveno tekmo, ki jo bo branilec naslova odigral na domačem stadionu. To bo tudi edina torkova tekma uvodnega kroga, da bo vsa pozornost namenjena prav aktualnim prvakom, so sporočili iz Evropske nogometne zveze.

PSG
PSG FOTO: Profimedia

Ostala moštva bodo uvodni krog odigrala v sredo in četrtek, so še sporočili z Uefe. Letos bi takšna ureditev pomenila, da bi torkova tekma pripadla Paris Saint-Germainu, ki bi na Parku princev gostil Atalanto iz Bergama.

A tekma naj ne bi bila le ena od tekem, ampak bi jo po vzoru NFL in drugih spektaklov pospremil tudi poseben šov.

V ozadju ni le poseben položaj branilca naslova, ampak tudi medijska krajina. Agencija PA je že v preteklem tednu napovedovala spremembo, da bodo posamezne vsebine še bolj izpostavljene in pretočne. Prav na tem področju se z naslova prodaje pravic načrtujejo naslednji veliki prihodki za nogomet.

Nemška tiskovna agencija dpa piše tudi o načrtih za hkratno izvedbo razpisnega postopka za prodajo televizijskih pravic Uefinih moških klubskih tekmovanj na petih največjih evropskih trgih - Angliji, Franciji, Nemčiji, Italiji in Španiji.

cripstoned
14. 10. 2025 15.28
+4
Se vidimo na Bernabeu!
