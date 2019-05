NY Times: Uefa bo Man City izključila iz Lige prvakov vsaj za eno sezono

Kot piše The New York Times, se pričakuje, da bo Manchester City izločen iz Lige prvakov za eno sezono (tj. sezona 2019/2020), kar bi bila izjemno velika kazen za angleške prvake, a zgled vsem ostalim ekipam, ki bi se želele posluževati podobne taktike.

Angleške nogometne oblasti in Uefini preiskovalci že mesece preiskujejo obtožbe, ki so se pojavile po dokumentih Football Leaksa, da je Manchester City kršil pravila finančnega 'fair-playa'. Dokumenti so kazali na to, da so lastniki Manchester Cityja uporabili prikrito podjetje na Kajmanskih otokih, da bi prikrili investicijski sklad, namenjen igralcem.

Neuradno naj bi posamezni člani skupine za finančni nadzor dejali, da bi nekaznovanje Manchester Cityja imelo zelo slab vpliv na ugled Uefe, zato naj bi bila kazen za sinje modre neizbežna. Še več: enoletna izločitev iz Lige prvakov naj bi bila minimalna kazen, pišejo pri The New York Timesu.

Težava, tako razkrivajo dokumenti, ki jih je lani objavil Der Spiegel, je ta, da je namesto preko glavnega sponzorja denar v klub prišel kar preko lastnika, kar ni v skladu z Uefinim finančnim 'fair-playem', ki poenostavljeno pravi, da lahko klub porabi le toliko denarja, kolikor ga ustvari s sponzorskimi pogodbami. PodjetjeEtihad,ki skrbi za letalske prevoze, naj bi s Cityjem podpisalo 68,5 milijonov evrov vredno pogodbo, v klub pa je z njihovega naslova prišlo le 9,2 milijonov evrov, ostalo pa preko podjetja ADUG, ki je v lasti lastnika Cityja, šejka Mansourja bin Zayeda Al Nahyana.