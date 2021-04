NZS s popolno podporo Uefi pri vprašanju razvoja evropskih tekmovanj

"Nogometna zveza Slovenije popolnoma podpira prizadevanja Evropske nogometne zveze za ohranjanje ravnovesja v evropskem nogometu. Na eni strani poznamo elitni, vrhunski nogomet, ki pa je v veliki meri odvisen od amaterskega–od prizadevnega dela manjših klubov, ki so usmerjeni v razvoj in pripravo nogometašev za igranje na ravni, ki jo zahteva vrhunski nogomet," je dejal Radenko Mijatović.

Dodal je, da se bo zaradi "pohlepa nekaterih posameznikov s superligo to ravnovesje porušilo in hitro se lahko zgodi, da bo šel nogomet po poti katerega od drugih ekipnih športov".

'Moramo ostati enotni'

"In zaradi teh primerov vemo, da deljenje na različne elitne lige ni prineslo ničesar razen nekaj kratkoročnih finančnih koristi. V tem trenutku moramo ostati enotni in najostreje obsoditi takšno početje, obenem pa poskrbeti za prihodnost nogometa in vseh otrok, ki z iskrenostjo in občudovanjem v očeh gledajo svoje nogometne idole," je še ob novici o predlogu ustanovitve superlige povedal Mijatović.

V noči z nedelje na ponedeljek je 12 velikanov evropskega nogometa uradno potrdilo nastanek novega evropskega nogometnega tekmovanja – superlige. Ustanovitelji so Real Madrid, Manchester United, Juventus, AC Milan, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Inter, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid in Arsenal. Prvi predsednik superlige je postal Florentino Pereziz Real Madrida, podpredsednika pa prvi mož Juventusa Andrea Agnelliin eden od vodilnih mož Manchester Uniteda, Joel Glazer. Tekmovanju, ki se bo"začelo v najkrajšem možnem času", pa se bodo pridružili še trije klubi, so ustanovitelji superlige zapisali v sporočilu za javnost.