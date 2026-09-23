O Fenomeno praznuje abrahama: Nekateri so igrali nogomet, 'pravi' Ronaldo ga je spremenil v čarovnijo

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Ronaldo Luis Nazario de Lima je praznoval 50. rojstni dan. Pol stoletja po njegovem rojstvu je dovolj, da izgovorimo le eno ime: Ronaldo. Za generacije, ki so odraščale v devetdesetih letih in na začetku novega tisočletja, priimek sploh ni bil potreben. Bil je preprosto Ronaldo. Bil je 'O Fenomeno'. In prav ta vzdevek je morda najbolje opisoval vse, kar smo gledali na nogometnih igriščih.

Napadalec, ki ga ne bi smelo biti

Ronaldo je združeval lastnosti, ki se na papirju zdijo skoraj nezdružljive. Bil je močan kot klasični osrednji napadalec, hkrati pa je z žogo v nogah drvel kot krilni igralec. Imel je eksplozivnost sprinterja, tehniko organizatorja igre in morilski instinkt strelca, ki je v delčku sekunde vedel, kje bo končala žoga.

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"Ko se je pognal proti golu, je delovalo, kot da branilci tečejo vzvratno," piše Gazzetta Dello Sport. "Varka s telesom. Nenadna sprememba smeri. Še en dotik. Vratar na tleh. Žoga v mreži. Vse je bilo videti osupljivo preprosto," dodaja priznani rožnati športni časnik.

PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan ... nosil je drese nekaterih največjih evropskih klubov, a ga je težko povezati zgolj z enim od njih. Pripadal je obdobju, ko so navijači čakali tekme zaradi enega samega igralca, kupovali drese z njegovim imenom in na šolskih igriščih poskušali posnemati njegove poteze.

Potem so prišla kolena ...

Zgodba o Ronaldu morda ne bi bila tako posebna, če ne bi bilo vsega, kar je moral prestati. Hude poškodbe kolen so mu odvzele najboljša leta kariere, ravno v času, ko bi moral biti na fizičnem vrhuncu.

Luis Nazario de Lima Ronaldo v dresu Barcelone. FOTO: AP

"Večkrat se je zdelo, da se nogometni fenomen, ki je navduševal svet, nikoli več ne bo vrnil. Toda potem je prišlo svetovno prvenstvo leta 2002," se spominja milanski športni časnik. "In ena najlepših zgodb o vrnitvi v zgodovini nogometa."

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Ronaldo je na mundialu dosegel osem golov in osvojil zlati čevelj najboljšega strelca turnirja. Dva zadetka je prihranil za največji trenutek. V finalu proti Nemčiji je zadel dvakrat, Brazilijo popeljal do zmage z 2:0 in ji priboril peti naslov svetovnega prvaka.

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"Od igralca, za katerega so se mnogi spraševali, ali bo sploh še kdaj igral nogomet, do junaka finala svetovnega prvenstva. To je bil Ronaldo," še piše milanska Gazzetta.

Frizura, ki jo je poznal ves svet

Seveda ne gre pozabiti niti legendarne pričeske s svetovnega prvenstva leta 2002.

Ronaldo na finalu svetovnega prvenstva 2002 med Brazilijo in Nemčijo. FOTO: AP

Tisti znameniti šop las na sprednjem delu glave velja za eno najbolj nenavadnih pričesk v zgodovini nogometa, hkrati pa tudi za eno najbolj prepoznavnih.

Toda Ronaldo bi lahko na igrišče stopil s kakršnokoli pričesko. Ko je žoga prišla do njegovih nog, je vse drugo postalo nepomembno.

Več kot zgolj številke

Na svetovnih prvenstvih je dosegel petnajst golov, njegov rekord pa je zdržal vse do leta 2014, ko ga je presegel Miroslav Klose. Še danes ostaja eden največjih brazilskih nogometašev vseh časov in eden največjih strelcev v zgodovini mundialov.

Miroslav Klose FOTO: AP

Leta 1994 je kot najstnik osvojil naslov svetovnega prvaka, čeprav na turnirju ni zaigral. Osem let pozneje je bil osrednji junak brazilske reprezentance, ki je osvojila novo lovoriko. A niti vse to ne pove celotne zgodbe.

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Ronaldo ni bil zgolj vrhunski strelec. Ni bil le dvakratni svetovni prvak, trikratni najboljši nogometaš sveta in dobitnik dveh Zlatih žog. Bil je igralec, zaradi katerega je nogomet deloval lažje, lepše in skoraj nadnaravno. "Mnogi so igrali nogomet. Ronaldo pa je poskrbel, da je bil videti kot čarovnija," zaključuje Gazzetta Dello Sport.