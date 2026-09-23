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O Fenomeno praznuje abrahama: Nekateri so igrali nogomet, 'pravi' Ronaldo ga je spremenil v čarovnijo

Madrid, 23. 09. 2026 09.58 pred 1 uro 3 min branja 13

Avtor:
Marko Juvan
Ronaldo Nazario

Nekatere nogometne velikane najbolje opišejo številke. Druge njihove lovorike in osvojene medalje. Potem pa je tukaj Ronaldo Luis Nazario de Lima. Mnogi pravijo: 'To je pravi Ronaldo'.

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Ronaldo Luis Nazario de Lima je praznoval 50. rojstni dan. Pol stoletja po njegovem rojstvu je dovolj, da izgovorimo le eno ime: Ronaldo. Za generacije, ki so odraščale v devetdesetih letih in na začetku novega tisočletja, priimek sploh ni bil potreben. Bil je preprosto Ronaldo. Bil je 'O Fenomeno'. In prav ta vzdevek je morda najbolje opisoval vse, kar smo gledali na nogometnih igriščih.

Napadalec, ki ga ne bi smelo biti

Ronaldo je združeval lastnosti, ki se na papirju zdijo skoraj nezdružljive. Bil je močan kot klasični osrednji napadalec, hkrati pa je z žogo v nogah drvel kot krilni igralec. Imel je eksplozivnost sprinterja, tehniko organizatorja igre in morilski instinkt strelca, ki je v delčku sekunde vedel, kje bo končala žoga. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ko se je pognal proti golu, je delovalo, kot da branilci tečejo vzvratno," piše Gazzetta Dello Sport. "Varka s telesom. Nenadna sprememba smeri. Še en dotik. Vratar na tleh. Žoga v mreži. Vse je bilo videti osupljivo preprosto," dodaja priznani rožnati športni časnik. 

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PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan ... nosil je drese nekaterih največjih evropskih klubov, a ga je težko povezati zgolj z enim od njih. Pripadal je obdobju, ko so navijači čakali tekme zaradi enega samega igralca, kupovali drese z njegovim imenom in na šolskih igriščih poskušali posnemati njegove poteze.

Potem so prišla kolena ...

Zgodba o Ronaldu morda ne bi bila tako posebna, če ne bi bilo vsega, kar je moral prestati. Hude poškodbe kolen so mu odvzele najboljša leta kariere, ravno v času, ko bi moral biti na fizičnem vrhuncu. 

Luis Nazario de Lima Ronaldo v dresu Barcelone.
Luis Nazario de Lima Ronaldo v dresu Barcelone.
FOTO: AP

"Večkrat se je zdelo, da se nogometni fenomen, ki je navduševal svet, nikoli več ne bo vrnil. Toda potem je prišlo svetovno prvenstvo leta 2002," se spominja milanski športni časnik. "In ena najlepših zgodb o vrnitvi v zgodovini nogometa."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ronaldo je na mundialu dosegel osem golov in osvojil zlati čevelj najboljšega strelca turnirja. Dva zadetka je prihranil za največji trenutek. V finalu proti Nemčiji je zadel dvakrat, Brazilijo popeljal do zmage z 2:0 in ji priboril peti naslov svetovnega prvaka.

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"Od igralca, za katerega so se mnogi spraševali, ali bo sploh še kdaj igral nogomet, do junaka finala svetovnega prvenstva. To je bil Ronaldo," še piše milanska Gazzetta.

Frizura, ki jo je poznal ves svet

Seveda ne gre pozabiti niti legendarne pričeske s svetovnega prvenstva leta 2002. 

Ronaldo na finalu svetovnega prvenstva 2002 med Brazilijo in Nemčijo.
Ronaldo na finalu svetovnega prvenstva 2002 med Brazilijo in Nemčijo.
FOTO: AP

Tisti znameniti šop las na sprednjem delu glave velja za eno najbolj nenavadnih pričesk v zgodovini nogometa, hkrati pa tudi za eno najbolj prepoznavnih.

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Toda Ronaldo bi lahko na igrišče stopil s kakršnokoli pričesko. Ko je žoga prišla do njegovih nog, je vse drugo postalo nepomembno.

Več kot zgolj številke

Na svetovnih prvenstvih je dosegel petnajst golov, njegov rekord pa je zdržal vse do leta 2014, ko ga je presegel Miroslav Klose. Še danes ostaja eden največjih brazilskih nogometašev vseh časov in eden največjih strelcev v zgodovini mundialov. 

Miroslav Klose
Miroslav Klose
FOTO: AP

Leta 1994 je kot najstnik osvojil naslov svetovnega prvaka, čeprav na turnirju ni zaigral. Osem let pozneje je bil osrednji junak brazilske reprezentance, ki je osvojila novo lovoriko. A niti vse to ne pove celotne zgodbe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ronaldo ni bil zgolj vrhunski strelec. Ni bil le dvakratni svetovni prvak, trikratni najboljši nogometaš sveta in dobitnik dveh Zlatih žog. Bil je igralec, zaradi katerega je nogomet deloval lažje, lepše in skoraj nadnaravno. "Mnogi so igrali nogomet. Ronaldo pa je poskrbel, da je bil videti kot čarovnija," zaključuje Gazzetta Dello Sport.

Razlagalnik

Zlata žoga je ena najprestižnejših individualnih nagrad v nogometnem svetu, ki jo od leta 1956 podeljuje francoska revija France Football. Nagrada se podeljuje nogometašu, ki je v preteklem koledarskem letu pokazal najboljše predstave na igrišču, pri čemer o zmagovalcu glasujejo mednarodni novinarji. Ronaldo je to priznanje osvojil dvakrat, kar potrjuje njegovo dominacijo v evropskem nogometu v tistem obdobju.

V slovenskem jeziku izraz 'praznovati abrahama' pomeni praznovanje 50. rojstnega dne. Izraz izvira iz svetopisemske zgodbe o Abrahamu, ki je bil v Svetem pismu znan po svoji dolgi življenjski dobi in modrosti. V slovenski kulturi se je ta fraza uveljavila kot šaljiv in spoštljiv način za označevanje prehoda v peto desetletje življenja, ki pogosto velja za pomemben življenjski mejnik.

Miroslav Klose je upokojeni nemški nogometni reprezentant in eden najučinkovitejših napadalcev v zgodovini svetovnih prvenstev. Znan je bil po svoji izjemni igri z glavo, taktični disciplini in športnem vedenju. S 16 doseženimi zadetki na štirih različnih svetovnih prvenstvih med letoma 2002 in 2014 je postal najboljši strelec v zgodovini teh tekmovanj, s čimer je za en zadetek presegel Ronaldov prejšnji rekord.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI13

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
aknes
23. 09. 2026 12.21
Original Ronaldo, vse najboljše
Odgovori
0 0
Apolonia1
23. 09. 2026 12.08
Samo ni pa tako lep ta Ronaldo kot ga imamo zdaj
Odgovori
+1
2 1
Apolonia1
23. 09. 2026 12.08
Hecam se
Odgovori
+3
3 0
MatPaat
23. 09. 2026 11.57
On, Ronaldinho, Maradona in Zidane. Paša za oči. Cristiano je sicer prava gol mašina in je v mlajših letih bil zelo atraktiven nogometaš z veliko atraktivnimi vložki, Messi je tud dober, ampak on ima v repertuarju eno ali dve finti in to je vse. Predispozicije telesa mu omogočajo, da je to kar je. Prvi štiri pa so s svojim slogom bog i batina nogometa.
Odgovori
-1
2 3
PONS
23. 09. 2026 12.25
Dve finti in vedno vse nategne z njima. Meni so zgoraj našteti bolj kompletni. Ta zadnja dva pa vsa čast kaj sta dosegla...gotovo oba top 10...kateri je pred kom je pa meni vseeno..to se pa vi kregajte.
Odgovori
0 0
obožeobože
23. 09. 2026 11.49
Fenomeno vse najboljše. Res si bil 100 let pred vsemi!
Odgovori
+5
5 0
Uporabnik1935308
23. 09. 2026 11.38
Kaj pomeni varka?
Odgovori
+1
1 0
Definbahija
23. 09. 2026 11.37
Sam en je Ronaldo. Il fenomeno, R9 ......
Odgovori
+5
5 0
Hind Rami Iyad Rajab
23. 09. 2026 11.35
super nogometaš...tudi Ronaldinho...vrhunski...daleč daleč nad podgano mesijem....
Odgovori
+2
5 3
Clovek
23. 09. 2026 12.00
Lepo je videti, da enim Messi še vedno greni življenje.
Odgovori
+1
2 1
Jevgenij Suhov
23. 09. 2026 10.54
a obstaja še kak drug Ronaldo???
Odgovori
+1
7 6
REAList7
23. 09. 2026 11.01
Suhov ne preživi brez misli na C. Ronalda in Real. Kako lepo je to ;)
Odgovori
-1
2 3
ptuj.si
23. 09. 2026 11.34
Kolikor hočeš, Luís Nazário de Lima Ronaldo je legenda nogometa in virtuos svojega poklica.
Odgovori
+5
6 1
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