Obetajo se kazni: Atletico, City in Barca pod drobnogledom Uefe

180 minut obračuna med Manchester Cityjem in Atleticom iz Madrida ni postreglo z veliko nogometnimi užitki. So pa na svoj račun prišli tisti, ki cenijo borbenost in brezkompromisnost. Posebej so bile strasti razgrete v zaključku povratnega obračuna v Madridu, ko so varovanci Diega Simeoneja tudi z umazanimi prijemi poskušali izsiliti podaljške. Pri tem je nase najbolj opozoril osrednji branilec Felipe, ki je z grdim prekrškom, zaradi katerega je bil upravičeno izključen, zakuhal množičen spopad nogometašev obeh ekip. Felipe je takrat podrl in nato še nalašč brcnil Phila Fodna, ki ga je nato skušal z igrišča odvleči Stefan Savić.

Gostje so do konca tekme zdržali brez prejetega zadetka za uvrstitev v polfinale, v tunelu po tekmi pa so se strasti znovavnele. Ko je Šime Vrsaljko skušal priti do nogometašev Cityja, je morala posredovati celo policija. Marca tako na svoji spletni strani poroča, da se je pod drobnogledom Uefe znašlo kar nekaj igralcev iz obeh taborov.

Če bodo sledile sankcije, se jim obeta celo prepoved nastopanja, a še ni jasno, za koliko tekem. Kazni bi lahko za nogometaše Cityja v veljavo stopile že za polfinalni tekmi z Realom, medtem ko bodo morali Atleti svoje odslužiti na začetku prihodnje evropske sezone.

Takole so zavrele strasti v tunelu po tekmi Atletico - City: