Obiskal tekmo svojega ljubljenega kluba in ostal brez službe

Tako so Ajaxovi nogometaši proslavljali napredovanje v polfinale po tekmi z Juventusom.

Podobno kritičen je bil tudi tehnični direktor ekipe Piet Buter : "Skušal nas je prelisičiti. Povedal nam je, da je bolan, mi pa smo mu uredili obisk pri zdravniku. Izgovoril se je, da se ga ne more udeležiti, ker se je že dogovoril s svojim zdravnikom. Naslednji dan bi ga moral obiskati trener, a nam je sporočil, da je preveč bolan. Takrat smo posumili, da je nekaj narobe. V klubu smo se strinjali, da je prekinitev pogodbe edina dopustna odločitev."

Jordija van der Laana je na novem Tottenhamovem stadionu med navijači Ajaxa kamera bojda pokazala kar trikrat, kar je le še potrdilo domneve trenerja Mikeja Snoeija , ki napadalčevemu izgovoru ni verjel. Trener 15. ekipe v nizozemski drugi ligi je za lokalne medije dejal: "Ne morem verjeti, kako nespametna je bila njegova poteza. Do konca sezone smo imeli samo še eno srečanje, on pa zaradi ogleda tekme kar štiri dni ni treniral."

Povratno srečanje med Ajaxom in Tottenhamom. Na prvi tekmi so Nizozemci slavili z 1 : 0.

Ajax - Tottenham