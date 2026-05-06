Simeone ponorel po koncu dvoboja in napadel direktorja Arsenala

London, 06. 05. 2026 08.24 pred 10 minutami 3 min branja 0

R.S.
Diego Siemone

V torek smo dobili prvega finalista letošnje Lige prvakov. Vstopnico si je z minimalno zmago na povratni tekmi prvič po 20 letih prislužil Arsenal po zadetku Bukaya Sake v zaključku prvega polčasa. Strasti na zelenici so bile napete vse do zadnjega sodnikovega žvižga. In tudi po njem. Še najbolj nervozen izmed vseh je bil gostujoči trener Diego Simeone, ki je nekaj sekund pred koncem tekme ob robu igrišča odrinil svojega nekdanjega športnega direktorja Andreo Berta.

  Bukayo Saka je ob koncu prvega polčasa domače popeljal v vodstvo
  Enajstmetrovke v Ligi prvakov
  Iz 24UR: Pred obračunom na Emiratesu
Da je imelo srečanje velikanski vložek se je videlo že na samem začetku tekme. Obe moštvi sta v tekmo krenili previdno in brez brezglavega napadanja na vrata nasportnika. Po začetnem otipavanju so si prvi priložnosti na tekmi priigrali nogomataši Atletica preko Juliana Alvareza, ki je bil obakrat nenatančen. Nato je pobudo na igrišču prevzel Arsenal. 

Preberi še Sodnik bi moral v 35. minuti prekiniti tekmo in reči, da bosta v finalu igrala Bayern in PSG

Prvo resnejšo priložnost si je po prvem kotu domače ekipe v 17. minuti priboril Bukayo Saka, ki je na žogo čakal na drugi vratnici in jo poslal mimo vrat. Domači so do zaključka polčasa poskušali z roba kazenskega prostora zadeti preko Declana Rica in Gabriela, a so bili vselej nenatančni. 

To se je spremenilo v 44. minuti, ko je akcijo topničarjev po desni strani začel Viktor Gyokeres, ki je žogo poslal v kazenski prostor do Leandra Trossarda, ta pa je znotraj kazenskega prostora streljal na gol Jana Oblaka

Na začetku drugega polčasa je vse poizkuse gostujoče ekipe uspešno obranil domači vratar David Raya. Martin Odegaard je imel edino pravo priložnost za Arsenal v drugem polčasu, ko je z razdalje meril preko vrat Oblaka. Colchonerosi so do konca tekme še nekajkrat ogrozili vrata domačih, a vselej neuspešno. Rezultat se do konca tekem ni spremenil in napredovanja se je veselila domače moštvo.

Statistika po koncu tekme med Arsenalom in Atletico Madridom
Razočaranje na strani Atletica je po tekmi veliko, saj so z izpadom iz Lige prvakov izpustili še zadnjo možnost, da bi v letošnji sezoni osvojili lovoriko. "Drugi polčas je bil dober. Morda smo jim v prvem pokazali malo preveč spoštovanja in smo se bali igrati. V nadaljevanju smo bili boljši, a ne dovolj, da bi napredovali v finale. To je za nas novo razočaranje, ampak tako je življenje. Arsenal je bil boljši in so v finalu," je po izpadu dejal Oblak.

Ob zaključku srečanja je bil v gostujoči zasedbi najbolj nervozen trener Diego Simeone. Slednji se po koncu sezone poslavlja s klopi colchonerosov. "Če smo izpadli, je to zato, ker so si naši nasprotniki zaslužili napredovanje. Izkoristili so svoje priložnosti, vključno z veliko priložnostjo v prvem polčasu. Če me vprašate, kako se počutim: počutim se mirno in spokojno. Ekipa je dala absolutno vse od sebe," je svoje misli po izpadu iz Lige prvakov strnil Argentinec.

Kljub temu je dolgoletni trener Atletica zadovoljen z izplenom svojega moštva v letošnji sezoni. "Bili smo v situaciji, ki je nihče ni pričakoval. Tekmovali smo z ekipo, ki je imela veliko moči. Dali smo vse od sebe in zdaj moramo sprejeti sutiacijo, v kateri smo. Hvaležen sem našim navijačem in igralcem. Ponosen sem, da sem trener Atletica."

nogomet arsenal atletico madrid liga prvakov polfinale diego simeone

