Oblak bo obnovil pogodbo z Atleticom, ki mu bo navrgla 10 milijonov evrov na leto

Kot piše AS, mu bo nova pogodba na leto navrgla astronomskih 10 milijonov evrov (omenja se celo znesek 12 milijonov evrov). V novi pogodbi se bo dvignila tudi odkupna klavzula, ki bo Atletom dala garancijo, da Oblak ne bo predčasno zapustil kluba. Trenutno njegova odkupna klavzula znaša 100 milijonov evrov, zaenkrat pa še ni znano, koliko bo znašala nova, po neuradnih informacijah pa se bo gibala med 150 in 200 milijoni evrov. Uradno potrditev podaljšanja naj bi klub sporočil prihodnji teden. Podaljšanje pogodbe z Oblakom je bila ena od jasnih zahtev ob podaljšanju trenerja Diega Simeoneja, ki je s klubom podaljšal pogodbo do leta 2022 pred tednom dni.

Kot še dodaja AS, naj bi bil Oblak navdušen nad doseženim sporazumom in podaljšanjem pogodbe. Celo zelo tako, da je v hipu pozabil na več kot ugodne finančne ponudbe iz tujine. Glavni cilj za Škofjeločana ostaja tekmovanje v Ligi prvakov. Slovenec je navdušen nad podporo navijačev v Madridu in verjame, da je Atletico lahko že letos eden glavnih favoritov za osvojitev Lige prvakov. Spomnimo, finale se bo igral prav na Wandi Metropolitano.

Z Janom Oblakom smo se po veliki zmagi Atletov nad Juventusom v Madridu (2:0) in povedal nam je, da je celotna ekipa z njim na čelu odigrala izjemno v obrambi. Več o tem si lahko preberete tukaj.