Oblak in Atletico do prve zmage

"Colchonerosi" so nesrečno odprli tekmo. V sedmi minuti so zaostajali z 0:1, potem ko je avtogol dosegel Mario Hermoso . Domači srednji napadalec Alvaro Morata je pet minut kasneje poravnal izid, v 34. minuti pa je Slovak David Hancko Feyenoord znova popeljal v vodstvo z 2:1. V četrti minuti sodnikovega podaljška je Francoz Antoine Griezmann izenačil na 2:2, zmagoviti gol za madridsko ekipo pa je v začetku drugega polčasa dosegel Morata (47.).

Drevi ob 21. uri bodo na sporedu še preostale tekme 2. kroga. V skupini E bo Celtic gostil Lazio, para skupine F sta Borussia Dortmund - AC Milan in Newcastle - PSG, v skupini G bo Leipzig, kjer igrata Slovenca Benjamin Šeško in Kevin Kampl , gostil branilca naslova Manchester City, Crvena zvezda pa Young Boys. Porto bo v okviru skupine H gostil Barcelono.

Na drugi današnji tekmi je ukrajinski Šahtar v Antwerpnu po prvem polčasu zaostajal z 0:2, v drugem pa uprizoril prvovrsten preobrat in slavil s 3:2. Za zasedbo iz Donecka je dva gola dosegel Danilo Sikan (48., 76.), enega Jaroslav Rakitski (71.), za belgijsko pa Albanec Arbnor Muja (3.) in Michel-Ange Balikwisha (33.). V izdihljajih tekme, v sedmi minuti sodnikovega podaljška, je Toby Alderweireld zastreljal 11-metrovko za Antwerpen.

Na torkovih tekmah v skupini A sta obe zmagi dosegli gostujoči ekipi. Bayern je v Köbenhavnu zmagal z 2:1, Galatasaray pa je bil na Old Traffordu boljši od Manchester Uniteda s 3:2. V skupini B sta se PSV Eindhoven in Sevilla razšla z 2:2, Lens pa je bil boljši od Arsenala z 2:1. Madridski Real je na osrednji tekmi skupine C slavil v Neaplju s 3:2, Braga pa je z istim izidom v nemški prestolnici premagala Union. V skupini D je milanski Inter ugnal Benfico z 1:0, Real Sociedad pa je v Salzburgu zmagal z 2:0.