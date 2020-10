Oblak in soigralci proti Bayernu pred praznimi tribunami

Uvodna tekma aktualnih evropskih prvakov, ekipe Bayerna iz Münchna, v novi sezoni Lige prvakov bo 21. oktobra potekala brez gledalcev. Jan Oblak in njegovi soigralci pri madridskem Atleticu bodo Bavarce izzvali na prazni Allianz Areni, ker so oblasti v bavarski prestolnici prepovedale obisk gledalcev na nogometnih stadionih do 25. oktobra.

icon-expand Oblak (na fotografiji) med treningom na prizorišču zaključnega turnirja Lige prvakov letos v Lizboni. FOTO: AP V torek, 20. oktobra, si boste lahko na Kanalu A in VOYO od 20.30 naprej ogledali obračun francoskega prvaka in finalista minule sezone Lige prvakov Paris Saint-Germaina z angleškim velikanom Manchester Unitedom. S prenosi tekem prvega kroga skupinskega dela Lige prvakov nadaljujemo že dan kasneje, v sredo, 21. oktobra (ob 20.30), ko boste lahko z nami pospremili zvezdniški obračun branilca naslova Bayerna in Atletico Madrida. Mestne oblasti v Münchnu so odločile, da zaradi zdravstvenih razmer oziroma zaradi tega, ker se situacija glede okužb z novim koronavirusom ni bistveno izboljšala, do vključno 25. oktobra še ne bodo dovolile obiska nogometnih tekem na stadionih v mestu. Ukrep velja za vse ravni tekmovanj, tudi nižjeligaške, evropske prvake pa bo prizadel na vsaj treh tekmah, ki jih bodo v tem času igrali doma. Najprej na pokalni s petoligašem Dürnom (15. oktober), nato na uvodni tekmi Lige prvakov z Atleticom (21. oktober) in na tekmi 1. Bundeslige proti Eintrachtu iz Frankfurta (24. oktober). V bavarskem klubu, enem redkih prvoligaških v Nemčiji, kjer v tej sezoni vstopa na tribune še niso smeli dovoliti vsaj manjšemu številu gledalcev, upajo, da bo potem do naslednje domače tekme vendarle bolje. Po 25. oktobru imajo namreč štiri zaporedna gostovanja, doma pa bo Bayern spet igral šele 21. novembra z Werderjem iz Bremna.