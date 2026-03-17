Oblak izgubljen za Tottenham, bo po koncu sezone res zapustil Atlete?

Atletico, ki bo v Londonu igral brez poškodovanega Jana Oblaka, je na prvi tekmi upravičil vlogo favorita proti Tottenhamu.

Ta to sezono predvsem v domači ligi celo rešuje obstanek, v Ligi prvakov pa se je znašel v hudih škripcih, potem ko je v Madridu že v prvem polčasu prejel pet zadetkov, od tega je dva prispeval Julian Alvarez.

Jan Oblak

"Slednji naj bi v bodoče postal celo kapetan Atletov. Seveda, če bo po koncu sezone Madrid zapustil dolgoletni kapetan ekipe Jan Oblak," piše madridski AS, ki potrjuje, da bo v Londonu branil Argentinec Juan Musso, s katerim so pri Atletih zelo zadovoljni.

"Je najboljši drugi vratar na svetu. Priden, potrpežljiv in tudi zelo kakovbosten. Svojo prednost je že večkrat dokazal, tudi v Londonu bo moral, saj Oblaka ne bo," še sporoča AS, ki špekulira, da se bo status 31-letnega Argentinca po koncu tekoče sezone bržkone spremenil. Na bolje. "To utegne biti zadnja sezona Oblaka pri Atletih. In naravna pot Mussa je, da postane prvi vratar ekipe. V klubu so pripravljeni na to. Kam pa bo, če bo, odšel Oblak pa ni jasno," zaključuje madridski športni časnik.

Madridčani so obenem v dobri formi v zadnjem obdobju, tudi v domačem prvenstvu so nanizali štiri zmage. V primeru napredovanja bo Atletico v četrtfinalu igral proti boljšemu iz para Newcastle - Barcelona. Četrtfinale bo 7. in 8. ter 14. in 15. aprila, polfinale 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, finale pa bo 30. maja v Budimpešti.