Oblak izgubljen za Tottenham, bo po koncu sezone res zapustil Atlete?

Madrid, 17. 03. 2026 09.14 pred 39 minutami 2 min branja 5

M.J.
M.J.
Jan Oblak

Nogometaši v evropskih klubskih tekmovanjih začenjajo s povratnimi tekmami osmine finala. Zelo blizu preboja v četrtfinale Lige prvakov je Jan Oblak. Njegov madridski Atletico bo v sredo gostoval pri Tottenhamu in branil prednost 5:2 s prve tekme. Škofjeločana zaradi poškodbe v Londonu ne bo v kadru, španski mediji pa so medtem začeli celo špekulirati, če bo izkušeni 33-letni Slovenec po koncu sezone zapustil Madrid.

Atletico, ki bo v Londonu igral brez poškodovanega Jana Oblaka, je na prvi tekmi upravičil vlogo favorita proti Tottenhamu. 

Ta to sezono predvsem v domači ligi celo rešuje obstanek, v Ligi prvakov pa se je znašel v hudih škripcih, potem ko je v Madridu že v prvem polčasu prejel pet zadetkov, od tega je dva prispeval Julian Alvarez

"Slednji naj bi v bodoče postal celo kapetan Atletov. Seveda, če bo po koncu sezone Madrid zapustil dolgoletni kapetan ekipe Jan Oblak," piše madridski AS, ki potrjuje, da bo v Londonu branil Argentinec Juan Musso, s katerim so pri Atletih zelo zadovoljni. 

"Je najboljši drugi vratar na svetu. Priden, potrpežljiv in tudi zelo kakovbosten. Svojo prednost je že večkrat dokazal, tudi v Londonu bo moral, saj Oblaka ne bo," še sporoča AS, ki špekulira, da se bo status 31-letnega Argentinca po koncu tekoče sezone bržkone spremenil. Na bolje. "To utegne biti zadnja sezona Oblaka pri Atletih. In naravna pot Mussa je, da postane prvi vratar ekipe. V klubu so pripravljeni na to. Kam pa bo, če bo, odšel Oblak pa ni jasno," zaključuje madridski športni časnik.

Madridčani so obenem v dobri formi v zadnjem obdobju, tudi v domačem prvenstvu so nanizali štiri zmage. V primeru napredovanja bo Atletico v četrtfinalu igral proti boljšemu iz para Newcastle - Barcelona. Četrtfinale bo 7. in 8. ter 14. in 15. aprila, polfinale 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, finale pa bo 30. maja v Budimpešti.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

hojladri123
17. 03. 2026 10.10
Verjetno kakšna arabska liga, za kakšni dve leti potem pa penzija... Upam da bo Jan prišel v Slovenijo in tukaj ustvaril kakšno akademijo golmanov kjer se bo lahko sproduciral še kakšen talent.
Joško s Krasa
17. 03. 2026 10.03
Musso je boljši vratar kot Oblak,Atletico je tako samo močnejši.
Amor Fati
17. 03. 2026 09.57
Kam gre Cholo, tam gre Jan.
zmerni pesimist
17. 03. 2026 09.56
Sedaj na stara leta ne me hecat
Sl0venc
17. 03. 2026 09.53
Bolje zanj, da ne zapusti kluba z bunker obrambo. Ker če bo šel v drugačen klub, bo moral večkrat neuspešno braniti in tako bo zgubil slavo.
