Oblak: Liverpool je v odlični formi, mi prav tako, tako da nas čaka zanimiva tekma

"Igralci, ki niso bili v reprezentancah, so dobro trenirali, igralci, ki smo bili s selekcijami, smo igrali dve tekmi. Tako da je ekipa pripravljena," je prepričan Jan Oblak, eden ključnih mož v izjemni obrambi colchonerosov. Ti bodo na domači Wandi skušali premagati vročo zasedbo Liverpoola, ki v aktualni sezoni sploh še ne pozna poraza v vseh tekmovanjih. Še več: četa Jürgena Kloppa je nazadnje izgubila prav v Ligi prvakov, in sicer v osmini finala proti Real Madridu – to je bilo 6. aprila letos.

Uspešen niz redsov bodo skušali prekiniti Atleti, ki so prav tako v zelo dobri formi, a konec septembra jih je vendarle presenetil poraz pri Alavesu v Vitorii-Gasteiz. Z izjemo tega spodrsljaja so varovanci argentinskega trenerja Diega Simeoneja zelo prepričljivi. Zadnjo tekmo so sicer odigrali 2. oktobra, ko so povsem zasenčili zasedbo Barcelone (2:0). Tekme 9. kroga španske La Lige Atletico ni odigral, saj je ta bila prestavljena. "Proti Barceloni smo odigrali odlično. Proti AC Milanu prvi polčas ni bil dober, zaostajali smo 0:1, toda dali smo vse od sebe do samega zaključka in preobrnili tekmo," se je zadnjih dveh tekem Atletica spomnil Jan Oblak. "To sta bili dve zelo pomembni tekmi: moramo nadaljevati tako kot proti Barceloni, saj nam le tako lahko uspejo velike stvari," je v isti sapi še dodal škofjeloški vratar.

Na Liverpool imajo Atleti zelo lepe spomine in želijo si, da bi ti ostali lepi. "Proti Liverpoolu so vedno spektakularne tekme. To je izjemen klub z izjemnimi igralci, tako da je proti njim intenzivno in težko. In v torek ne bo nič drugače. Liverpool je v odlični formi, mi prav tako, tako da nas čaka zelo zanimiva tekma, kjer moramo igrati na najboljši možni način, da osvojimo točke," je jasen Jan Oblak.