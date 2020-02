Oblak pred srečanjem z redsi: Želimo odigrati najboljšo tekmo v tej sezoni

"Zmanjkalo nam je besed, s katerimi lahko opišemo njegove predstave.Izjemen vratar, ki si ga lahko le želiš imeti v svojih vratih. Ne smemo ga jemati za nekaj samoumevnega. Je vratar svetovnega kova, najverjetneje najboljši na svetu. Resnično sem hvaležen, da ga imamo. Zna ohraniti prazno mrežo in obenem daje vtis, da je to nekaj najbolj enostavnega," je pred tekmo z Atleticom na račun brazilskega čuvaja mreže povedal branilec redsov Trent Alexander-Arnold .

"Želimo se pokazati v najboljši luči, za to tudi trdno treniramo. Upamo, da se situacija z zadnje prvenstvene tekme proti Valencii ne bo ponovila tudi ob srečanju z Liverpoolom," je priznal Škofjeločan in pristavil: "Prepričan sem, da lahko prikažemo mnogo več, kot smo doslej."

Tudi Slovenec je pred tekmo z Liverpoolom stopil pred medije in spregovoril o trenutni formi colchonerosov, ki so na zadnji tekmi španskega prvenstva vknjižili remi z Valencio (2:2).

Vratar Atletica se zaveda, da vloga favorita pripada aktualnim prvakom, Madridčani pa bodo storili vse, da si zagotovilo četrtfinalno vstopnico. "Liverpool velja za favorita in prepričan sem, da bodo tako tudi nastopili. Vendar to še ne pomeni, da bomo vrgli puško v koruzo in se podredili njihovemu načinu igre. Želimo odigrati najboljšo tekmo v tej sezoni, da se ohranimo pri živih za povratno tekmo na Anfieldu. Ne bo lahko, Liverpool je trenutno v izjemni formi," je prepričan slovenski čuvaj mreže, ki bo moral svoja vrata zaščititi pred napadi Liverpoolove trojice - Mohameda Salaha, Roberta Firminha in Sadia Maneja: "Analizirali smo celotno postavo, a konec koncev gre za tri nogometaše svetovne klase. Pa ne le oni, Liverpool je ekipa, v kateri je prav vsak posameznik neverjeten nogometaš. Igramo proti Liverpoolu, ne le proti napadalni trojici. Čeprav sem prepričan, da nam bodo ti trije fantje povzročili nemalo težav."