Oblak o Messiju: Zabil mi je veliko golov. Preveč!

"Gleda moje noge. Če bom naredil korak, bo to videl in sprožil v nasprotno smer. Zato je najboljši. Toda to je tako težko. Tega ne pokaže, toda vedno je pozoren. Vedno gleda. Njegove oči so na žogi, toda vidi te. Vse vidi, tako mislim," je poudaril Oblak v pogovoru za Sky Sports. Oblak, ki so ga pri Sky Sports označili za morda najboljšega vratarja na svetu, je proti Messiju zbral tri 'nedotaknjene mreže', vključno z zmago v četrtfinalu Lige prvakov z 2:0 leta 2016. "Zagotovo je to moj najlepši spomin nanj," je razložil vratar Atletica Madrida. Toda to je bil le en od 17 obračunov. Kar na 10 je Messi našel pot v Oblakovo mrežo.

"Nenavadno je. Včasih imaš občutek, da nadziraš Barco in nadziraš Messija. Toda v sekundi lahko spremeni tekmo, zadene in Barca zmaga,"je hvalnice Messiju še pel Oblak. "Včasih ga ne opaziš. Mogoče si misliš, da ni nevaren. In nato zadene. To se je zgodilo nam v pretekli sezoni. Moraš biti stoodstotno osredotočen," je še dodal Oblak.