Oblak, pazi se: CR7 ima na tekmah osmine finala LP zastrašujočo statistiko

Prvo tekmo osmine finala Lige prvakov med madridskim Atleticom in torinskim Juventusom bomo v sredo od 20.40 prenašali na Kanalu A in VOYO.

"Ronaldo je proti Atletom v karieri odigral 31 tekem in jim zabil neverjetnih 22 golov. Ob tem ne obstaja klub proti kateremu bi Ronaldo uspešneje izvajal enajstmetrovke, kot je to prav proti Atleticu. Od osem poskusov, jih je tudi osem dosegel," sporoča Marca. Ni nepomembno tudi to, da je Ronaldo z Realom dvakrat ugnalAtletico tudi v finalu Lige prvakov, bilo je to v letih 2014 in 2016, leto kasneje je Real končal Atleticovo pot v Ligi prvakov v polfinalu.