Oblak po porazu: Nisem razmišljal o točki, želel sem zmagati

Na kultnem Anfieldu sta se v prvem krogu ligaškega dela Lige prvakov pomerila Liverpool in Atletico Madrid. Hitro po začetku tekme sta za domačine zadela Andy Robertson in Mohamed Salah, tik pred odhodom na odmor pa je zaostanek znižal Marcos Llorente, ki je nato v 81. minuti z odličnim strelom izenačil izid. Da je zmaga ostala doma, je v 92. minuti z nebeškim skokom poskrbel kapetan Virgil van Dijk. "Lahko bi preprečili situacijo, v kateri smo se znašli. Imeli smo veliko priložnosti, iz katerih bi lahko prednost povišali na 3:1, ampak na koncu je pomembno to, da smo zmagali. Pohvale nasprotniku, ki nikoli ne odneha," je po tekmi dejal strelec odločilnega gola.
Ta je poskrbel, da je moral slovenski reprezentančni vratar v izdihljajih obračuna še tretjič po žogo v svojo mrežo. Jan Oblak, za katerega je bila to jubilejna 500. tekma v dresu Atletico Madrida, je bil po obračunu jasno razočaran: "Bilo je težko. Uvod je bil slab, nato pa smo se začeli boriti. Izenačili smo na 2:2, a nismo pritisnili dovolj, da bi dosegli tretji zadetek. Nisem razmišljal o branjenju remija, želel sem, da zabijemo še tretjič in zmagamo. O mejniku (500. nastopu za Atletico, op. a.) je po takšni tekmi težko razmišljati. Gre za veliko številko, ki pa se po porazu ne zdi niti malo pomembna."
Trener Liverpoola Arne Slot je po tekmi pohvalil ekipo Atletica, obenem pa izpostavil odlično mentaliteto svojih varovancev. Veliko pozornosti je postavil tudi Alexandru Isaku, ki se na svojem debiju v dresu redsov ni uspel vpisati v statistiko: "Užitek ga je gledati in to me ne preseneča. Bil je bolje pripravljen, kot sem pričakoval, ampak ne želim, da imajo navijači previsoka pričakovanja. Igramo trikrat na teden, imel bo še veliko priložnosti, da se izkaže."
Isak je zelenico zapustil v 58. minuti, ko je v igro namesto njega vstopil Hugo Ekitike, predčasno pa je obračun sklenil tudi gostujoči trener Diego Simeone, ki je v izdihljajih tekme prejel rdeči karton. "Igrali smo prelepo tekmo na fantastičnem stadionu pred izjemnimi navijači proti ekipi s številnimi vrhunskimi igralci. Dali smo vse od sebe, bili smo nevarni, pogumno pa so igrali tudi oni. Menjave so pomagale rešiti to, kar se je zgodilo na začetku tekme, to, kar se je zgodilo na koncu, pa se je pač zgodilo," je misli o tekmi strnil trener Atletico Madrida.
Oblak in soigralci bodo v naslednjem krogu igrali na domačem stadionu, kjer jih čaka tekma proti Eintracht Frankfurtu, Liverpool pa bo odpotoval v Turčijo, kjer se bo udaril z Galatasarayjem.
