Oblak po porazu: Nisem razmišljal o točki, želel sem zmagati

Nogometaši Atletico Madrida so novo sezono Lige prvakov otvorili z gostujočim porazom proti Liverpoolu z rezultatom 3:2. Jan Oblak in soigralci so se hitro znašli v zaostanku z dvema goloma, nato uspeli izenačiti, tekmo pa je v 92. minuti odločil Virgil van Dijk, ki je po tekmi nasprotnike opisal kot ekipo, ki nikoli ne odneha.

Prvi zadetek za Liverpool je v 4. minuti dosegel Andrew Robertson.

Drugi zadetek za Liverpool je v 6. minuti dosegel Mohamed Salah.

Van Dijk v kapetanskem slogu v izdihljajih tekme za zmago Liverpoola s 3:2.

Na kultnem Anfieldu sta se v prvem krogu ligaškega dela Lige prvakov pomerila Liverpool in Atletico Madrid. Hitro po začetku tekme sta za domačine zadela Andy Robertson in Mohamed Salah, tik pred odhodom na odmor pa je zaostanek znižal Marcos Llorente, ki je nato v 81. minuti z odličnim strelom izenačil izid. Da je zmaga ostala doma, je v 92. minuti z nebeškim skokom poskrbel kapetan Virgil van Dijk. "Lahko bi preprečili situacijo, v kateri smo se znašli. Imeli smo veliko priložnosti, iz katerih bi lahko prednost povišali na 3:1, ampak na koncu je pomembno to, da smo zmagali. Pohvale nasprotniku, ki nikoli ne odneha," je po tekmi dejal strelec odločilnega gola.

Ta je poskrbel, da je moral slovenski reprezentančni vratar v izdihljajih obračuna še tretjič po žogo v svojo mrežo. Jan Oblak, za katerega je bila to jubilejna 500. tekma v dresu Atletico Madrida, je bil po obračunu jasno razočaran: "Bilo je težko. Uvod je bil slab, nato pa smo se začeli boriti. Izenačili smo na 2:2, a nismo pritisnili dovolj, da bi dosegli tretji zadetek. Nisem razmišljal o branjenju remija, želel sem, da zabijemo še tretjič in zmagamo. O mejniku (500. nastopu za Atletico, op. a.) je po takšni tekmi težko razmišljati. Gre za veliko številko, ki pa se po porazu ne zdi niti malo pomembna."

icon-rewards-pedestal Anketa Arhiv Ali si je Atletico zaslužil vsaj točko? Da, glede na prikazano ne bi smeli izgubiti Ne, nogometaši Liverpoola so bili veliko boljši Moški Ženska Da, glede na prikazano ne bi smeli izgubiti 35 Ne, nogometaši Liverpoola so bili veliko boljši 40 Da, glede na prikazano ne bi smeli izgubiti 32 Ne, nogometaši Liverpoola so bili veliko boljši 36 Da, glede na prikazano ne bi smeli izgubiti 3 Ne, nogometaši Liverpoola so bili veliko boljši 4 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Oblak po porazu: Nisem razmišljal o točki, želel sem zmagati

Trener Liverpoola Arne Slot je po tekmi pohvalil ekipo Atletica, obenem pa izpostavil odlično mentaliteto svojih varovancev. Veliko pozornosti je postavil tudi Alexandru Isaku, ki se na svojem debiju v dresu redsov ni uspel vpisati v statistiko: "Užitek ga je gledati in to me ne preseneča. Bil je bolje pripravljen, kot sem pričakoval, ampak ne želim, da imajo navijači previsoka pričakovanja. Igramo trikrat na teden, imel bo še veliko priložnosti, da se izkaže."

Veselje nogometašev Liverpoola na tekmi proti Atletico Madridu. FOTO: AP icon-expand