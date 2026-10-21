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Liga prvakov

Oblak po remiju v Stuttgartu: Proti Bayernu bo treba pokazati precej več

Stuttgart, 21. 10. 2026 12.00 pred 2 urama 3 min branja 0

Avtor:
S.V.
Jan Oblak

Jan Oblak po remiju Atletico Madrida na gostovanju pri Stuttgartu (1:1) ni skrival, da Madridčani predvsem na začetku niso bili na želeni ravni. Slovenski vratar je opozoril na napake pri podajah, izključitev označil za prelomnico in pogled že usmeril proti naslednjemu evropskemu izzivu. Proti Bayernu bo po njegovih besedah potrebna precej boljša predstava.

Atletico se je v tretjem krogu Lige prvakov iz Stuttgarta vrnil s točko. Domače je v 36. minuti v vodstvo popeljal Jamie Leweling, v 47. minuti je izenačil Julian Alvarez, Madridčanom pa je načrte prekrižala izključitev Mortena Hjulmanda v 64. minuti. Preostanek tekme so morali odigrati z desetimi nogometaši.

"Vedeli smo, da bodo močno pritiskali na nas. V tekmo smo vstopili zelo slabo, podarili smo jim nekaj žog, v prvih dveh ali treh minutah pa so imeli že nekaj priložnosti," je po srečanju povedal Jan Oblak.

Jan Oblak
Jan Oblak
FOTO: Profimedia

Moč nemške zasedbe ga ni presenetila. Poudaril je, da so bili Madridčani dobro seznanjeni z načinom igre tekmeca, vendar so mu delo na začetku še olajšali.

"Gledali smo njihove tekme. Zelo dobro pritiskajo in po vsem igrišču igrajo mož na moža. To smo vedeli, a smo jim na začetku z nekaterimi nenavadnimi podajami sami pomagali, da so tako dobro pritiskali na nas," je bil samokritičen slovenski vratar.

Stuttgart je označil za odlično ekipo, ob tem pa opozoril tudi na vzdušje na stadionu. Prepričan je, da bo na tem gostovanju vsakomur težko priti do zmage.

Izključitev je spremenila vse

Atletico je po slabem začetku vendarle našel boljši ritem, takoj po odmoru tudi izenačil, nato pa je Hjulmandov rdeči karton znova otežil njegovo nalogo.

Morten Hjulmand je bil v 64. minuti izključen.
Morten Hjulmand je bil v 64. minuti izključen.
FOTO: Profimedia

"V drugi polčas smo vstopili dobro, bili smo precej boljši kot v prvem. A rdeči karton je žal spremenil vse. Proti ekipi, kot je Stuttgart, ki po vsem igrišču igra mož na moža, je z igralcem manj še veliko težje," je pojasnil Oblak.

Dodal je, da so Madridčani kljub številčni premoči gostiteljev ostali v igri do konca. Želeli so si vseh treh točk, a je po njegovih besedah tudi ena boljša kot nič.

Proti Bayernu bo treba pokazati precej več

Atletico v naslednjem krogu Lige prvakov čaka nov nemški tekmec. V Madrid prihaja Bayern, ki ga Oblak uvršča med najboljše ekipe na svetu.

"Imajo izjemno zasedbo in izjemne igralce. Proti njim smo že igrali. Vedno je bilo težko, nikoli lahko, tekme pa so bile vedno zanimive," je dejal.

Ob zahtevnem nasprotniku slovenski vratar vidi tudi priložnost. Kot je poudaril, si nogometaši želijo nastopati na največjem odru ter se meriti z najboljšimi ekipami in igralci. Toda za zmago bo treba prikazati več kot v Stuttgartu.

"Seveda potrebujemo točke, tudi oni si jih želijo. Igramo doma in odigrati moramo popolno tekmo. Če želimo zmagati, moramo igrati precej bolje kot tokrat. Verjamem, da nam lahko uspe. A proti tako močni ekipi, kot je Bayern, in igralcem, ki jih ima, je vedno težko. Vseh 90 minut bomo morali biti na 200 odstotkih," je sklenil Oblak.

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