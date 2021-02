Oblak pred spopadom s Chelseajem opozarja: Tuchel je velik trener

"V Chelseaju so isti nogometaši kot pod (Frankom) Lampardom in gre za zelo dobre nogometaše. Konec koncev so imeli en ali dva slaba meseca, kar se lahko zgodi komur koli. Nihče ne more vedeti. Če bi Lampard ostal, bi se rezultati ekipe prav tako izboljšali. (Thomas) Tuchel je prav tako velik trener. Dobro delo je opravil v Dortmundu in Parizu, zdaj ko je prišel v Chelsea, ekipa že igra dobro. Zares so dobri v obrambnih nalogah," je pred tekmo osmine finala Lige prvakov med Atleticom in Chelseajem opozoril vratar madridske ekipe Jan Oblak. Tekma – s prenosom na Kanalu A in VOYO pričnemo ob 20.30 – bo sicer zaradi koronavirusnih omejitev potekala v Bukarešti. "Londončani imajo kakovostne igralce na sredini, prav tako v napadu. Gre za zahtevnega nasprotnika. Ko se je začela sezona, smo vsi mislili, da bo Chelsea na vrhu. Pričakujemo dve zelo težki tekmi," je jasen Škofjeločan.