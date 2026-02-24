Oblak prispeval asistenco ob visoki zmagi in napredovanju Atletica

Madridčani so bili v boju z Belgijci v vlogi favorita, a so na gostovanju igrali "le" 3:3. Tokrat so izbranci Diega Simeoneja začeli dobro. V 13. minuti so imeli prvo priložnost, v 23. pa povedli. Jan Oblak je poslal dolgo žogo proti Alexandru Sorlothu, ki je vztrajno iskal prostor za strel in ga dobil malce na levi strani ter zadel ob neposrečenem posredovanju vratarja gostov Simona Mignoleta.

Alexander Sorloth FOTO: Profimedia

Belgijci, ki so v 18. minuti prvič resneje zagrozili, so izenačili v 37. minuti. Iz bližine je po podaji z leve strani z glavo zadel Joel Ordonez. Takoj zatem se je izkazal Oblak z izvrstno reakcijo po strelu z glavo Huga Vetlesena s petih metrov.

V 48. minuti so Španci znova povedli, ko je Johnny Cardoso zadel z 18 metrov. Malo pozneje je moral na drugi strani znova posredovati Oblak, v 76. pa je znova udaril Atletico. Po akciji Antoina Griezmanna, Ademole Lookmana in Sorlotha je na koncu znova zadel slednji. Norveški napadalec je v 87. minuti s svojim tretjim golom na tekmi potrdil napredovanje Atletica, ki bo v osmini finala igral proti Tottenhamu ali Liverpoolu. To bo določil petkov žreb, ki ga boste lahko spremljali na naši spletni strani.

Izidi, Liga prvakov, play-off za osmino finala, povratne tekme: