Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Oblak prispeval asistenco ob visoki zmagi in napredovanju Atletica

Madrid, 24. 02. 2026 20.47 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
S.V. STA
Jan Oblak

Nogometaši madridskega Atletica so se uvrstili v osmino finala Lige prvakov, potem ko so na povratni tekmi play-offa za preboj med najboljših 16 premagali Brugge s 4:1.

Madridčani so bili v boju z Belgijci v vlogi favorita, a so na gostovanju igrali "le" 3:3. Tokrat so izbranci Diega Simeoneja začeli dobro. V 13. minuti so imeli prvo priložnost, v 23. pa povedli. Jan Oblak je poslal dolgo žogo proti Alexandru Sorlothu, ki je vztrajno iskal prostor za strel in ga dobil malce na levi strani ter zadel ob neposrečenem posredovanju vratarja gostov Simona Mignoleta.

Alexander Sorloth
Alexander Sorloth
FOTO: Profimedia

Belgijci, ki so v 18. minuti prvič resneje zagrozili, so izenačili v 37. minuti. Iz bližine je po podaji z leve strani z glavo zadel Joel Ordonez. Takoj zatem se je izkazal Oblak z izvrstno reakcijo po strelu z glavo Huga Vetlesena s petih metrov.

Preberi še Prevlada Interja, a mreži ostajata nedotaknjeni (0:0)*

V 48. minuti so Španci znova povedli, ko je Johnny Cardoso zadel z 18 metrov. Malo pozneje je moral na drugi strani znova posredovati Oblak, v 76. pa je znova udaril Atletico. Po akciji Antoina Griezmanna, Ademole Lookmana in Sorlotha je na koncu znova zadel slednji. Norveški napadalec je v 87. minuti s svojim tretjim golom na tekmi potrdil napredovanje Atletica, ki bo v osmini finala igral proti Tottenhamu ali Liverpoolu. To bo določil petkov žreb, ki ga boste lahko spremljali na naši spletni strani.

Izidi, Liga prvakov, play-off za osmino finala, povratne tekme:

Atletico Madrid - Club Brugge 4:1 (1:1)
Sorloth 23., 76., 87. Cardoso 48.; Ordonez 36.

Leverkusen - Olympiacos -:- (0:0)

Inter - Bodo/Glimt -:- (0:0)

Newcastle - Qarabag -:- (2:0)
Tonali 4., Joelinton 6.

nogomet liga prvakov atletico madrid jan oblak

Prevlada Interja, a mreži ostajata nedotaknjeni (0:0)*

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AtleticoSLO
24. 02. 2026 21.05
Gremo dalje
Odgovori
+4
4 0
Luigi Taveri II.
24. 02. 2026 20.58
Bravo Atletico
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Kako praznovati dan, ki ga ni?
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
vizita
Portal
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
cekin
Portal
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
S 1. marcem višji socialni transferji
S 1. marcem višji socialni transferji
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
moskisvet
Portal
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
dominvrt
Portal
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
okusno
Portal
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543