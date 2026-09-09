Oblak se vrača na Anfield, tam bo tudi užaljeni Alvarez

Déjà vu na Anfieldu. Atletico Madrid bo svojo sezono Lige prvakov ponovno otvoril v Liverpoolu. A v letu, ki je minilo od zadnjega srečanja, je v taboru njihovih gostiteljev prišlo do številnih sprememb. Odšel je Mohamed Salah , rekorder rdečih po številu nastopov, zadetkov in asistenc med evropsko elito, poslovil se je tudi trener Arne Slot . Zdaj bo Madridčane na čelu z Janom Oblakom v Angliji sprejel njihov rojak Andoni Iraola .

Bivši strateg Bournemoutha je pred tekmo dejal: "Atletico je eden najtežjih nasprotnikov, s katerimi se bomo soočili. Klub in nekatere njihove igralce poznam precej dobro. To je odlična tekma za mojo prvo v Ligi prvakov."

Španec bo Liverpool v Ligi prvakov vodil prvič, za zdaj ima na njihovi klopi samo eno zmago, ki jo je pretekli konec tedna dosegel proti Ipswichu, ko je Alexander Isak dosegel oba gola za 2:0. Pred tem je njegova ekipa igrala dve tekmi, ki sta se končali brez zmagovalca, proti Newcastlu in Nottingham Forestu. Zdaj Iraolo čaka največji izziv pri novem delodajalcu do zdaj.

Pri tekmecih redsov izstopa predvsem ena sprememba glede na lansko sezono. Julian Alvarez, ki je lani z 10 goli podrl klubski rekord po doseženih zadetkih v sezoni Lige prvakov, je s klubsko upravo Atletica na bojni nogi že od poletja, ko je izrazil željo po prestopu v Barcelono. Klub mu je to preprečil, kljub temu pa je Argentinec z moštvom pripotoval v Anglijo.