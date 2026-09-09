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Liga prvakov

Oblak se vrača na Anfield, tam bo tudi užaljeni Alvarez

Liverpool, 09. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.Z.
Jan Oblak in Julian Alvarez

Velikana evropskega nogometa Liverpool in Atletico Madrid bosta uprizorila ponovitev tekme prvega kola sezone 2025/26, ki jo je v izdihljajih z golom za 3:2 odločil Virgil van Dijk. Tako Diego Simeone kot Andoni Iraola bosta evropsko sezono skušala odpreti bolje kot domačo. Prenos na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30.

UEFA Liga prvakov: Liverpool - Atletico Madrid
UEFA Liga prvakov: Liverpool - Atletico Madrid
FOTO: VOYO

Déjà vu na Anfieldu. Atletico Madrid bo svojo sezono Lige prvakov ponovno otvoril v Liverpoolu. A v letu, ki je minilo od zadnjega srečanja, je v taboru njihovih gostiteljev prišlo do številnih sprememb. Odšel je Mohamed Salah, rekorder rdečih po številu nastopov, zadetkov in asistenc med evropsko elito, poslovil se je tudi trener Arne Slot. Zdaj bo Madridčane na čelu z Janom Oblakom v Angliji sprejel njihov rojak Andoni Iraola.

Andoni Iraola
Andoni Iraola
FOTO: Profimedia

Bivši strateg Bournemoutha je pred tekmo dejal: "Atletico je eden najtežjih nasprotnikov, s katerimi se bomo soočili. Klub in nekatere njihove igralce poznam precej dobro. To je odlična tekma za mojo prvo v Ligi prvakov."

Španec bo Liverpool v Ligi prvakov vodil prvič, za zdaj ima na njihovi klopi samo eno zmago, ki jo je pretekli konec tedna dosegel proti Ipswichu, ko je Alexander Isak dosegel oba gola za 2:0. Pred tem je njegova ekipa igrala dve tekmi, ki sta se končali brez zmagovalca, proti Newcastlu in Nottingham Forestu. Zdaj Iraolo čaka največji izziv pri novem delodajalcu do zdaj.

Pri tekmecih redsov izstopa predvsem ena sprememba glede na lansko sezono. Julian Alvarez, ki je lani z 10 goli podrl klubski rekord po doseženih zadetkih v sezoni Lige prvakov, je s klubsko upravo Atletica na bojni nogi že od poletja, ko je izrazil željo po prestopu v Barcelono. Klub mu je to preprečil, kljub temu pa je Argentinec z moštvom pripotoval v Anglijo.

Diego Simeone in Julian Alvarez
Diego Simeone in Julian Alvarez
FOTO: AP

Četa Diega Simeoneja je v La Ligi utrpela hud poraz na gostovanju v Bilbau, kjer je med svojo kariero domoval tudi Iraola. Rdečebeli se letos soočajo s številnimi težavami v obrambni vrsti, kar je znal izkoristiti Athletic, ki je Oblaka in druščino premagal kar s 3:0 in jih pahnil na šesto mesto španskega prvenstva. Se pa na svoje najljubše prizorišče zunaj španske prestolnice vrača Marcos Llorente, ki je na svojih dveh dosedanjih nastopih na znamenitem Anfieldu zabil kar štirikrat.

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