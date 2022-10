Oblak: To je zelo krut način za slovo

Atleti so imeli po sodnikovem ogledu posnetka globoko v dodatku, v 98. minuti, celo priložnost za zmago z bele točke. Toda vratar Lukas Hradecky je strel Yannicka Carrasca ubranil, odbito žogo je Saul Niguez z glavo poslal v prečko, po še enem strelu domačih pa je žoga zadela Carrasca in se odbila za gol. "To je zelo krut način za slovo. A to je nogomet. Naredili smo vse, da bi zmagali, a zaradi prejšnjih tekem nam ni uspelo napredovati. Manjkal je kanček sreče," je v pogovoru za Movistar+ dejal slovenski vratar Jan Oblak. "Lahko se le zahvalimo našim navijačem. Zaslužili bi si več in kot moštvo se jim opravičujemo. To je krivda celotne ekipe, žal nam je, da ne bo nadaljevanja v Ligi prvakov," je še dodal Atleticov vratar.