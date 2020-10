Oblak: Diego je povsem normalen človek, ni se ga treba bati

Jan Oblakbo brez dvoma eden tistih, ki bo imel eno glavnih vlog na igrišču na tekmi Bayerna in Atletica na uvodni tekmi v njuni skupini. Slovenski vratar se ne boji tekmeca, ki je v letošnjem letu osvajal vse, kar je bilo mogoče. Tudi naslov Lige prvakov, a sedaj se vse začenja znova. "Bayern bo verjetno ostal takšen, kot je, moštvo, ki je v vrhunski formi in vemo, da bo težko. Vendar mi želimo zmagati vsako tekmo. Vsekakor bo zahtevno in pričakujem dobro tekmo," je v pogovoru za Bild dejal Oblak, ki je po oceni transfermarkta na prvem mestu. Njegova tržna vrednost je 90 milijonov evrov.

"Na prvi pogled deluje, kot da bi se ga morali bati. Vendar temu ni tako, Diego je povsem normalen človek, veliko pomaga igralcem in razlaga, kaj moramo storiti. Ob robu igrišča je energiečn, zato ker želi, da nas motivira igralce, kot tudi navijače," je o temperamentnemu trenerju Diego Simeoneju dejal Oblak, o Hansiju Flicku, trenerju Bayerna pa je dejal: "Moram priznati, da nisem vedel prav dosti o njemu. Sedaj ga, seveda, poznajo vsi. Osvojil je vse lovorike, kar jih je mogoče. Zelo dobro je opravil nalogo."

Na igrišču stadiona Allianz Arena bosta stala dva golmana, ki spadata med najboljše na svetu, tudi Janov tekmec na drugi strani Manuel Neuer velja za vrhunskega. "Ko je Neuer v dobri formi, izjemno veliko pomaga moštvu. Lahko rečem le dobre stvari o Neuerju,"je o Nemcu dejal 27-letni Oblak.