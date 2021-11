Jan Oblak: Ne vem, kaj se dogaja, a moramo izboljšati obrambo

Drugi zaporedni poraz Atletica proti Liverpoolu je Madridčanom otežil delo v boju za osmino finala Lige prvakov. Jan Oblak je na stadionu Anfield dobil dva gola, a je med tekmo z odličnimi obrambami večkrat reševal soigralce. Slovenski vratar je po tekmi dejal, da so prelahko dobili oba gola in morajo popraviti igro v obrambi. Ob tem pa pravi, da je preboj v nadaljevanje tekmovanja v njihovih rokah.

Madridski Atletico je po dveh porazih proti Liverpoolu le na tretjem mestu v skupini B, kar obeta še zelo zanimiv zaključek skupinskega dela Lige prvakov. Do konca vsa moštva čakata še po dve tekmi, Atletico pa bo bil boj s Portom, ki ima po štirih odigranih tekmah pet točk, eno več od Madridčanov. Na zadnjem mestu v skupini je AC Milan z eno točko in italijansko moštvo ima najmanj možnosti za napredovanje. Atletico je v uvodnem krogu skupinskega dela LP le remiziral s Portom v Madridu, nato premagal zasedbo AC Milana, nato pa sta sledila poraza na stadionu Wanda Metropolitano in še sinoči na Anfieldu proti Liverpoolu. Da jim ne bo lahko, se zaveda tudi prvi vratar Atletica, Jan Oblak, a dobra novica je, da je usoda v njihovih rokah. "Odvisni smo samo od sebe. Zmagati moramo na dveh preostalih tekmah. Ne bo lahko, to vsi vemo, in pokazati moramo svojo najboljšo različico in dati vse od sebe. S svojo kakovostjo – če to pokažemo na igrišču – lahko zmagamo na teh dveh tekmah in se prebijemo v osmino finala," je po tekmi povedal slovenski vratar.

Ob tem je slovenski vratar izpostavil tudi dejstvo, da Atleticova obramba, po kateri je ta slovel, v tej sezoni ni več tako neprebojna, kot je bila v prejšnjih sezonah. Tudi Oblak ima več dela, a kot pravi, ne ve, kaj je narobe: "Danes sta bila dva gola prelahko dosežena, to vemo vsi, celotna ekipa. Ne vem, kaj se dogaja. V tem pogledu se moramo izboljšati in prepričan sem, da bomo, ko se bomo enkrat izboljšali v obrambi, imeli boljše rezultate. To je težko razložiti, gre za celotno ekipo, ni samo en igralec, ampak celotna ekipa, in vsi moramo narediti, kar zmoremo, da bi prejeli čim manj golov." "Po takih golih se je težko vrniti, še posebej z igralcem manj. Tako da občutek ni najboljši, vendar vem, da se je ekipa borila. Naredili smo vse, kar smo lahko. Na koncu smo izgubili z 2:0, a je še vedno vse odprto. Odvisni smo od sebe in moramo zmagati v naslednjih dveh tekmah," je še dodal številka 1 v vratih Atletica.

icon-link Statistika Jana Oblaka proti Liverpoolu FOTO: Sofascore.com

Tudi trener Diego Simeone ni bil zadovoljen z razpletom, v vsakem primeru Atleticu ne bo lahko. "Imamo enake možnosti za preboj kot AC Milan in Porto, vsi trije igramo za eno mesto, ki pelje v nadaljevanje Lige prvakov. Vedeli smo, da bo do konca težko. Nadaljevanje bo precej razburljivo. Nismo mogli igrati igre, kot smo si želeli. V drugem polčasu smo trdo delali in se dobro branili z igralcem manj in upali na priložnost, da se vrnemo v igro, a ni prišla. Všeč mi je bilo, kako je ekipa razumela, da mora trpeti v drugem polčasu. Gol Luisa Suareza je bil v ofsajdu, malo, a je bil v ofsajdu," je trener pokomentiral dogajanje na tekmi in razveljavljen gol, ki bi Madridčane pripeljal na gol zaostanka v tistem trenutku (2:1).