Oblakovi Atleti takoj na prvake: 'Liverpool čaka 'pekel' na Wandi'

"Liga prvakov je takšno tekmovanje, da nimaš pravice izbrati nasprotnikov. Takoj, ko začneš razmišljati, koga bi imel raje in koga ne, dobiš po prstih. Od mene že ne boste slišali, koga si želim na prvi oviri. Kar bo, pa bo," je bil skrivnosten Nemec na klopi Liverpoola , ki je s klubom podaljšal pogodbo vse do leta 2024.

Čustveno (ponovno) snidenje z Wando "Torej bom imel še nekaj sezon manevrskega prostora, da spet kaj osvojim,"se je šalil Klopp. Dan po tem je znano, da se bo Nemec z "redsi" udaril proti vselej nepredvidljivemu in pregovorno nevarnemu madridskemu Atleticu . "Vrnili se bomo na kraj zločina. Ponovno srečanje z Wando Metropolitano bo gotovo čustveno," trdijo v taboru "redsov", ki so v Nyonu nastopili z "oslabljeno" ekipo. Običajno je njihovo delegacijo na žrebu predstavljal legendarni Ian Rush , eden od sedežev, namenjenih klubu, pa je tokrat ostal prazen.

Atletico pripravljen na boj

V vrstah madridskega Atletica, ki je imel kar nekaj težav, da se uvrsti v izločine boje soLiverpool sprejeli z mešanimi občutki, a s pregovorno naravnano odločnostjo. "Na žreb nimamo vpliva, želeli pa bi si bolj prizanesljivega nasprotnika. Verjemite pa, da bomo februarja pripravljeni na spopad," je v imenu Atletica žreb komentiral član uprave Clemente Villaverde, ki je opozoril, da tokrat "redsi" v Madridu ne bodo počutili, kot so se konec maja pred, med in po finalu Lige prvakov.

"Dočakali ga bomo z velikim spoštovanjem, a 'na nož'. Ne bodo uživali takšnega gostoljubja kot so ga konec maja. Naredili bomo vse, da jim zagrenimo življenje. Morda je celo bolje, da se bo prva tekma odvila pri nas doma," nadaljuje Villaverde, ki se zaveda težavnosti naloge Diega Simeoneja in njegovih varovancev: "So prvaki in imajo vse, da jih lahko imenujemo za najboljšo ekipo v Evropi. Morali bomo vložiti veliko dela in tudi naše izkušnje. Vemo, da nam ne bodo olajšali dela."