Obračun Atalante in Ajaxa z močnim slovenskim pridihom: Pravico bo delil Skomina

To bo za Damirja Skomino prva tekma v skupinskem delu Lige prvakov v letošnji sezoni, potem ko je v zadnjem krogu kvalifikacij že delil pravico na obračunu Midtjyllanda in praške Slavije, ter skupno sedma v vseh tekmovanjih. Štirikrat je doslej sodil v domačem prvenstvu, enkrat pa tudi v slovenski drugi ligi, in sicer na dvoboju med Šmartnim in Rudarjem iz Velenja.

44-letni Koperčan bo Atalanti sodil prvič, Ajaxu pa je že petkrat. Nizozemci nanj nimajo najboljših spominov, saj so na teh tekmah zabeležili le eno zmago, kar trikrat pa so izgubili. Med drugim tudi v finalu Evropske lige v sezoni 2016/2017, ko so jih z 2:0 ugnali nogometaši Manchester Uniteda.

Prenos srečanja med Atalanto, ki je v prvem krogu v gosteh ugnala že omenjeni Midtjylland, in Ajaxom, ki je doma izgubil proti Liverpoolu, se bo na VOYO in Kanalu A začel v torek ob 20.40. Dan kasneje boste lahko ob isti uri spremljali še derbi kroga med Barcelono in Juventusom.