Obrambi Uniteda se posmehuje 'ves svet', se Solskjaerju trese stolček?

Po katastrofalni predstavi obrambe Manchester Uniteda na tekmi tretjega kroga skupinskega dela Lige prvakov v Istanbulu proti Bašakšehirju so mnogi nogometni strokovnjaki prepričani, da se trenerju rdečih vragov Oleju Gunnarju Solskjaerju trese stolček. "Neopravičljivo," je delo obrambe označil kar norveški strateg sam.

Obrambi Uniteda se po tekmi v Istanbulu posmehujejo številni uporabniki družbenih omrežij, potem ko so si ob obeh golih Bašakšehirja privoščili neverjetne napake. Napake, ki jih od ekipe, ki je v prvih dveh krogih premagala finalista (PSG) in polfinalista (RB Leipzig) pretekle sezone Lige prvakov, ne bi pričakovali. In prav Liga prvakov je bila svetla točka Uniteda v tej sezoni, potem ko mu v domačem prvenstvu nikakor ne steče. Sramoten prvi polčas, kot ga označujejo angleški mediji, pa je še razmajal že tako tresoč stolček Oleja Gunnarja Solskjaerja, ki tako kot njegovi predhodniki rdečih vragov ni pripeljal na pota stare slave, ki so jih bili navijači Manchester Uniteda vajeni v eri sira Alexa Fergusona. Na vprašanje, ali se boji za svojo prihodnost na klopi rdečih vragov, je Norvežan odgovoril: "Takšnih stvari ne bi komentiral. Zagotovo, zgodaj je še, različna mnenja pa se v javnosti pojavljajo vseskozi. A treba je ostati močen. Klub me je zaposlil, da bi opravljal svoje delo, in to počnem po svojih najboljših možnostih s svojim strokovnim štabom."

icon-expand Ole Gunnar Solskjaer 'tresočega stolčka' ni želel komentirati. FOTO: AP

United se je hitro znašel v zaostanku z 0:2, nato je gol priključitve še pred iztekom prvega polčasa zabil Anthony Martial. A to je bilo vse, kar so vragi v Istanbulu zmogli, saj so se zmage na koncu z 2:1 veselili nogometaši Bašakšehirja, za katere je to bila prva zmaga v Ligi prvakov. "Predstava, ki smo jo pokazali, ni bila dovolj dobra proti ekipi, ki je tekla in se borila. Nekajkrat nas je udarila iz protinapadov in dosegla dva zadetka, kar se v Evropi hitro lahko zgodi, če se ne braniš dovolj dobro. Pri prvem zadetku smo povsem pozabili na enega njihovih nogometašev (stari znanec angleških zelenic Demba Ba, op. p.), kar je neopravičljivo. Pri drugem prejetem golu nismo bili dovolj dobro organizirani, ko smo izgubili žogo. Dva težka gola, ki smo ju prejeli, nato pa v drugem polčasu nismo storili dovolj, da bi zaostanek nadoknadili," je tekmo za pozabo ocenil Solskjaer.

Ta je med vrsticami priznal, da predstava rdečih vragov v obrambnih nalogah ni bila na nivoju evropskih tekem elitnega razreda. "Praviloma takšnih golov na tej ravni ne vidite, takšnih golov ne bi smeli prejeti. Veste, kako težko si je ustvariti priložnosti in zabijati gole. In ko nasprotniku omogočiš tako lahke gole kot danes, je vse skupaj zagotovo še težje," je potarnal Norvežan.

Manchester United, ki v domači Premier League zaseda šele 15. mesto (dve zmagi, en remi, trije porazi), časa za objokovanje nima, saj rdeče vrage že v soboto čaka izjemno zahteven obračun z Evertonom v gosteh. V skupini H Lige prvakov se je s porazom rdečih vragov in zmago Leipziga nad PSG vse skupaj dodatno popestrilo. Manchester United in rdeči biki so s šestimi točkami na vrhu, PSG in Bašakšehir pa imata po tri točke, kar napoveduje izjemen boj za dve mesti, ki vodita v izločilne boje Lige prvakov, saj imajo še prav vsa štiri moštva realne možnosti za napredovanje.

