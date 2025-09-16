Proti Atleticu priložnost za Isakov debi v dresu Liverpoola

Uvodni dvoboj Liverpoola v novi sezoni Lige prvakov proti Atleticu iz Madrida bo priložnost za debitanski nastop švedskega napdalca Alexandra Isaka, potem ko je po dolgi prestopni sagi na Anfield prispel iz Newcastla za 145 milijonov evrov. Redsi bodo Špance, za katere brani slovenski vratar Jan Oblak gostili v sredo - prenos na Kanalu A in VOYO od 20.30 dalje.

Na prvi šolski dan je Alexander Isak dokončno zamenjal klubske barve. Odtlej je odigral pičlih 19 minut proti Kosovu, ko so Švedi presenetljivo izgubili z 0:2. Švedski napadalec na uvodni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Stožicah, kjer je Švedska remizirala s Slovenijo (2:2), ni igral. 25-letnik se je moral v preteklih tednih ukvarjati z raznoraznimi pritiski. "Kar je bilo, je bilo. Jasno je, da nimajo vsi celotne slike. Takšen pač je nogomet. Ne morem komentirati vsega, kar se govori in piše."

Priložnost za debi Isaka

Pred Redsi iz mesta Beatlov je prvi izziv v novi sezoni Lige prvakov. Na Anfield v sredo (prenos na Kanalu A in VOYO) prihaja Atletico Madrid, ki je v soboto v novi sezoni dosegel prvo zmago. Isak upa na prve minute v rdečem dresu in na sanjski debi pred svojimi novimi navijači. "Zelo sem vesel, da sem postal igralec Liverpoola, ker sem si to želel."

Arne Slot FOTO: AP icon-expand

Arne Slot je pred dvobojem z Madridčani namignil, da obstaja možnost za debi Šveda. "Definitivno obstaja možnost, da zaigra, saj bo v kadru. Zagotovo ne bo igral 90 minut, bo pa v konkurenci za nastop." Novega soigralca se je pred uvodnim dejanjem evropske sezone dotaknil tudi kapetan Liverpoola Virgil van Dijk. "Na začetku je pustil dober vtis, zelo je zagnan. Očitna je kakovost, ki jo kaže že od prvega treninga. Samo pozitivne stvari lahko povem o njemu, tudi izven igrišča se pogovarjava. Z njim sem govoril med reprezentančnim premorom, ko je bilo vse urejeno. Zdaj gre za to, da ga čim bolj spravimo v formo in da čim prej prevzame naš stil igre. Kako treniramo, kako pritiskamo, kako izvajamo standardne igre."

UEFA LP: Liverpool - Atletico Madrid FOTO: VOYO icon-expand