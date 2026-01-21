Od Brazilije do Barcelone: Tavares o poti Raphinhe

"Raphinha prihaja iz Porto Alegreja, tako kot jaz. Tam je imel Ronaldinho skupino, ki je pela sambo, in del te skupine je bil oče od Raphinhe. Enkrat na mesec so nastopali v Barceloni in vsakič, ko so se vrnili, je oče Raphinhi pripovedoval zgodbe iz Barcelone. To je ostalo v njegovi glavi," je v pogovoru za 24ur.com povedal Marcos Tavares.

Nogometni začetki Tavaresa niso bili lahki. Enako velja za številne druge Brazilce, tudi za Raphinho. "Vsi so govorili, da je presuh in premajhen, da ima talent, ampak ne bo mogel igrati na visokem nivoju," nadaljuje legendarni napadalec, ki je za Maribor odigral 585 tekem in devetkrat postal slovenski državni prvak.