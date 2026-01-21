Od Brazilije do Barcelone: Tavares o poti Raphinhe

"Raphinha prihaja iz Porto Alegreja, tako kot jaz. Tam je imel Ronaldinho skupino, ki je pela sambo, in del te skupine je bil oče od Raphinhe. Enkrat na mesec so nastopali v Barceloni in vsakič, ko so se vrnili, je oče Raphinhi pripovedoval zgodbe iz Barcelone. To je ostalo v njegovi glavi," je v pogovoru za 24ur.com povedal Marcos Tavares.
Nogometni začetki Tavaresa niso bili lahki. Enako velja za številne druge Brazilce, tudi za Raphinho. "Vsi so govorili, da je presuh in premajhen, da ima talent, ampak ne bo mogel igrati na visokem nivoju," nadaljuje legendarni napadalec, ki je za Maribor odigral 585 tekem in devetkrat postal slovenski državni prvak.
"Šel je igrati v drugo brazilsko ligo, od tam pa na Portugalsko k Vitorii Guimaraes. Potem je šel v Sporting, v Rennes in Leeds, kasneje pa imel ponudbe od Chelseaja in ostalih velikih klubov. Takrat se je spomnil, da je vedno sanjal o tem, da igra v Barceloni. Star je bil osem let, ko je njegov oče igral sambo za Ronaldinha, in zaradi tega se je odločil za Barco," je o 29-letnem brazilskem krilnem napadalcu še povedal Tavares.
Raphinho danes čaka nova pomembna tekma. V Ligi prvakov jim ne kaže najbolje, tako da je pomembno, da na gostovanju pri praški Slavii domačinom ne dopustijo pripraviti presenečenja. Eden najboljših nogometašev na svetu je zadnjo tekmo izpustil zaradi poškodbe, po poročanju španskih medijev pa naj bi bil nared za tekmo sedmega kroga med evropsko elito. Obračun med Slavio in Barcelono si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, kjer s prenosom začnemo ob 20.30, v studiu pa bosta z vami Andraž Hočevar in novopečeni selektor slovenske reprezentance Boštjan Cesar.
