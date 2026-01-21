Naslovnica
Liga prvakov

Od Brazilije do Barcelone: Tavares o poti Raphinhe

Ljubljana, 21. 01. 2026 14.45 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
B.B. A.M.
Raphinha

Legendarni mariborski napadalec Marcos Tavares je v svojem življenju spoznal, treniral in dneve preživljal s številnimi zanimivimi osebami. Med njimi je najbolj znan Ronaldinho, poti pa so se mu križale tudi z Raphinho in njegovim očetom. Razložil nam je, kako je brazilski krilni napadalec kljub oviram prišel do Barcelone ...

"Raphinha prihaja iz Porto Alegreja, tako kot jaz. Tam je imel Ronaldinho skupino, ki je pela sambo, in del te skupine je bil oče od Raphinhe. Enkrat na mesec so nastopali v Barceloni in vsakič, ko so se vrnili, je oče Raphinhi pripovedoval zgodbe iz Barcelone. To je ostalo v njegovi glavi," je v pogovoru za 24ur.com povedal Marcos Tavares.

Nogometni začetki Tavaresa niso bili lahki. Enako velja za številne druge Brazilce, tudi za Raphinho. "Vsi so govorili, da je presuh in premajhen, da ima talent, ampak ne bo mogel igrati na visokem nivoju," nadaljuje legendarni napadalec, ki je za Maribor odigral 585 tekem in devetkrat postal slovenski državni prvak.

Raphinha
Raphinha
FOTO: AP

"Šel je igrati v drugo brazilsko ligo, od tam pa na Portugalsko k Vitorii Guimaraes. Potem je šel v Sporting, v Rennes in Leeds, kasneje pa imel ponudbe od Chelseaja in ostalih velikih klubov. Takrat se je spomnil, da je vedno sanjal o tem, da igra v Barceloni. Star je bil osem let, ko je njegov oče igral sambo za Ronaldinha, in zaradi tega se je odločil za Barco," je o 29-letnem brazilskem krilnem napadalcu še povedal Tavares.

Raphinha
Raphinha
FOTO: Profimedia

Raphinho danes čaka nova pomembna tekma. V Ligi prvakov jim ne kaže najbolje, tako da je pomembno, da na gostovanju pri praški Slavii domačinom ne dopustijo pripraviti presenečenja. Eden najboljših nogometašev na svetu je zadnjo tekmo izpustil zaradi poškodbe, po poročanju španskih medijev pa naj bi bil nared za tekmo sedmega kroga med evropsko elito. Obračun med Slavio in Barcelono si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, kjer s prenosom začnemo ob 20.30, v studiu pa bosta z vami Andraž Hočevar in novopečeni selektor slovenske reprezentance Boštjan Cesar.

Slavia Praga - Barcelona
Slavia Praga - Barcelona
FOTO: 24ur.com
nogomet liga prvakov raphinha marcos tavares barcelona

'Poraz v prvenstvu nas je podžgal, v Pragi bomo visoko motivirani'

KOMENTARJI8

Gigson
21. 01. 2026 16.04
Tocno tako gre za izjemnega igralca.Kljub manjsim poskodbam v zadnjem casu je sposoben vsako tekmo odigrat na visokem nivoju.Ce ne bi bilo Flicka bi barceloni ze pomahal v slovo.
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
21. 01. 2026 15.07
Raphinha je brez dvoma najbolj podcenjen, ali vsaj eden najbolj podcenjenih fusbal igralcev na svetu.
Odgovori
+5
5 0
manucao
21. 01. 2026 15.14
Letos bo imel priložnosti,da se iskaže na pretek.SP v Ameriki,CL Iin še kaj bi se našlo.
Odgovori
+2
3 1
Kolllerik
21. 01. 2026 15.18
Se je ŽE izkazal in to večkrat...
Odgovori
+3
3 0
manucao
21. 01. 2026 15.27
Nič posebnega,žal.
Odgovori
-4
1 5
manucao
21. 01. 2026 15.29
Pa napiši potem tudi to,da si bolj zadovoljen,da bo danes na desni strani igral namesto Yamal.Ko igra Yamal je ponavadi lociran na levem krilu.Poizkušali so ga tudi na drugih pozicijah,pa se ni dobro končalo.
Odgovori
-3
0 3
Loptass
21. 01. 2026 15.35
Nič posebnega žal, a njegova lanska sezona je bila za 2 klasi boljša, kot Viniciusova najboljša, tudi tista, po kateri ste mu podelili Balon d playa. Mater ste smešni in objektivni. Pol pa se delate užaljene, ko vam kdo kaj konkretno napiše.
Odgovori
+3
3 0
Kolllerik
21. 01. 2026 16.30
Saj človek ne more verjet 🤣🤣
Odgovori
0 0
