Od evforije do tragedije: pri zagrebškem Dinamu povsem na tleh po zapravljeni zmagi

Še v tretji minuti dodatka glavnega sodnika obračuna v hrvaški prestolnici Felixa Brycha so nogometaši Dinama držali v rokah zlata vredno zmago proti ukrajinskemu Šahtarju, ki se je predstavil v solidni luči, a nič več kot to.



Nato pa je nastopilo obdobje med 94. in 97. minuto, ko so nabito polne tribune maksimirskega stadiona občutile krut prehod od evforije do velike žalosti, saj končni izid 3:3 veliko bolj ustreza neposrednemu tekmecu Zagrebčanov v boju za končno drugo mesto v skupini E elitne lige prvakov in posledično za uvrstitev v osmino finala. Čeprav so z novo odlično predstavo vnovič 'šokirali' nogometno Evropo, je bilo vzdušje v garderobi modrih po tekmi klavrno. Po navedbah hrvaških medijev so tekle tudi solze, vratar Dominik Livaković pa je na kratko orisal občutke, ki ga prevevajo po tako nesrečnem remiju: "To se zgodi enkrat v življenju profesionalnega nogometaša, da od trenutkov neverjetne sreče v le nekaj minutah preide v trenutke velikanske apatije in žalosti. Težko je reči karkoli pametnega, a ko bomo vse skupaj malce bolj podrobno analizirali, bomo prišli do ugotovitve, da smo si za izgubo pomembnih točk krivi sami."