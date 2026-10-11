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Od evforije po golu, do rdečega in bojkota novinarske: 'Raje ne rečem nič'

Madrid, 11. 10. 2026 08.28 pred 21 minutami 2 min branja 6

Avtor:
M.J. STA
Jose Mourinho

Trener Real Madrida Jose Mourinho se je v soboto zvečer po zmagi kraljevega kluba z 1:0 proti Villarrealu v španski ligi odločil, da se ne bo soočil z novinarji. Na ta način je protestiral zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel Vinicius Junior. "Želim biti na klopi proti Barci in Atletom," je 63-letni Portugalec španskim medijem kratko pojasnil razloge za odsotnost.

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Real Madrid je na domačem stadionu Bernabeu po hudem in živčnem boju premagal Villarreal z 1:0. Strelec zadetka je bil Yan Diomande v 62. minuti.

Jose Mourinho
Jose Mourinho
FOTO: Profimedia

Real Madrid je sicer dosegel še en zadetek, zabil ga je Vinicius Junior, vendar ga je sodnik po posredovanju Vara razveljavil, saj je brazilski napadalec pred tem za lase potegnil nasprotnega igralca. Hkrati je moral Viniciusu pokazati rdeči karton, tako da so domači zadnjih 20 minut igrali z igralcem manj. 

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Brazilski napadalec, ki je v igro vstopil v drugem polčasu, potem ko je prvič v tej sezoni ostal na klopi na začetku tekme, je mislil, da je dosegel gol. Nato je bil izključen, ker je v 71. minuti vlekel za lase Kanadčana Nathana Salibo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaradi tega bi lahko bil suspendiran za več tekem. Portugalski trener Jose Mourinho, besen zaradi te sodniške odločitve, je odpovedal tiskovno konferenco in ni govoril z uradnimi televizijskimi voditelji španske lige, kot mora storiti po vsaki tekmi. 

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"Želim biti na klopu na naslednjih tekmah. Če bi se pojavil na novinarski konferenci, bi bil gotovo suspendiran za določeno obdobje. Namreč, ne bi bil tiho," je madridskemu AS-u 63-letni Portugalec kratko pojasnil razloge za odsotnost. Real namreč v prihodnje čakata tekmi z Barcelono in Atleticom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trener Real Madrida, znan po svojih nenavadnih medijskih nastopih, tvega disciplinske ukrepe la lige in visoko globo zaradi kršitve svojih obveznosti. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ta prizor spominja na dogodke pred lanskim finalom kraljevega pokala, ko se je Real Madrid odločil bojkotirati uradne medijske dejavnosti v znak protesta proti imenovanju sodnika. Ta je obsodil pritisk nanj, ki naj bi ga izvajala televizije Reala Madrida.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI6

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FORTUDO1
11. 10. 2026 09.02
Real je najbolj gnil klub na svetu, oni mislijo, da imajo vedno prav, četudi nimajo. In saj ni čudno, da se tudi Muri obnaša tako, ko pride v tak klub. Vse skupaj okrog belega baleta je že ogabno!
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0 0
cripstoned
11. 10. 2026 08.56
Se ena zmaga reala proti sistemu...eden izmed razlogov zakaj je prisel mourinho k realu je tudi pritisk na pokvarjene sodnike v laligi...tako na terenu kot preko medijev...bolj sem vesel da so bojkotirali novinarsko konferenck kot pa za 3 tocke....raje bi videl da cimprej predamo laligo ropaloni ...da postane vse nezanimivo pa naj ropalona in sodniki praznujejo svoje naslove tsko kot to delajo ze 2 desetletja...LALIGA NEGREIRA...19 rumenih in 2 rdeca kartona na 8tekmah reala...ropalona pa 8 rumenih kartonov in 0 rdecih..toliko jih je samo na vcerajsnji tekmi prejel real madrid...da o tem kako so oskodovali se real proti atletiku niti ne zacnemo...Kraj, za krajo...Laliga NEGREIRA..
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+0
1 1
manucao
11. 10. 2026 08.55
Objektivno je to bil karton med rumenim in rdečim.
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+1
1 0
Wolf85
11. 10. 2026 08.54
Po neuradnih informacijah je mourinho izpustil konferenco,ker je zmanjkalo papirja v printerju.kako sinsploh dovolijo,da zmanjka papirja takemu klubu kot je real...
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+0
1 1
drimtim
11. 10. 2026 08.53
Frizerja kaznovat za napad na igralca 5 tekem in še pet tekem za napad na sodnika.To obnašanje presega vse meje.
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-1
0 1
cripstoned
11. 10. 2026 08.51
Kako lepo je gledati sodnisko mafijo proti realu v laligiNEGREIRA...neverjetno kaj se dogaja....real je na 8 tekmah lalige prejel 19 rumenih kartonov in 2 rdeca...direktni rdeci karton viniju vceraj zato ker je v sprintu za lase potegnil igralca reala pa je cesnja na torti...opraviceno so razveljavili gol vinija in moral bi mu pokazati rumeni karton...tako pa direktni rdeci karton in 2-3tekme prepovedi in brez elklasika...LALIGA NEGRERIA ...nogomet ni vec pomemben samo da gledamo kako kradejo real madrid...
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+1
2 1
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