Od evforije po golu, do rdečega in bojkota novinarske: 'Raje ne rečem nič'

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Real Madrid je na domačem stadionu Bernabeu po hudem in živčnem boju premagal Villarreal z 1:0. Strelec zadetka je bil Yan Diomande v 62. minuti.

Jose Mourinho FOTO: Profimedia

Real Madrid je sicer dosegel še en zadetek, zabil ga je Vinicius Junior, vendar ga je sodnik po posredovanju Vara razveljavil, saj je brazilski napadalec pred tem za lase potegnil nasprotnega igralca. Hkrati je moral Viniciusu pokazati rdeči karton, tako da so domači zadnjih 20 minut igrali z igralcem manj.

Brazilski napadalec, ki je v igro vstopil v drugem polčasu, potem ko je prvič v tej sezoni ostal na klopi na začetku tekme, je mislil, da je dosegel gol. Nato je bil izključen, ker je v 71. minuti vlekel za lase Kanadčana Nathana Salibo.

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Zaradi tega bi lahko bil suspendiran za več tekem. Portugalski trener Jose Mourinho, besen zaradi te sodniške odločitve, je odpovedal tiskovno konferenco in ni govoril z uradnimi televizijskimi voditelji španske lige, kot mora storiti po vsaki tekmi.

"Želim biti na klopu na naslednjih tekmah. Če bi se pojavil na novinarski konferenci, bi bil gotovo suspendiran za določeno obdobje. Namreč, ne bi bil tiho," je madridskemu AS-u 63-letni Portugalec kratko pojasnil razloge za odsotnost. Real namreč v prihodnje čakata tekmi z Barcelono in Atleticom.

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Trener Real Madrida, znan po svojih nenavadnih medijskih nastopih, tvega disciplinske ukrepe la lige in visoko globo zaradi kršitve svojih obveznosti.

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Ta prizor spominja na dogodke pred lanskim finalom kraljevega pokala, ko se je Real Madrid odločil bojkotirati uradne medijske dejavnosti v znak protesta proti imenovanju sodnika. Ta je obsodil pritisk nanj, ki naj bi ga izvajala televizije Reala Madrida.