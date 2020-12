V letu in pol od pobiralca žog do debija v Ligi prvakov

Billy Koumetio je 18-letni Francoz, ki sicer običajno nastopa za Liverpoolovo ekipo do 18 let. Priložnost na zadnji tekmi Lige prvakov je dobil, ker ima Jürgen Kloppv obrambi številne poškodovane igralce, poleg tega pa so Redsi z zmago nad Ajaxom v petem krogu že potrdili prvo mesto v skupini. Koumetio je na igrišče stopil na začetku drugega polčasa, ko je nadomestil prvokategornikaFabinha.

Osrednji branilec, rojen 14. novembra 2002, je s tem postal najmlajši nogometaš v zgodovini kluba z nastopom v Ligi prvakov. Zanimivo pa je, da je v preteklosti kar nekaj evropskih tekem na Anfieldu spremljal kot pobiralec žog.Gary Lineker, nekdaj odlični angleški napadalec in trenutno strokovni sodelavec BT Sportsa, je na Twitterju razkril zanimivo anekdoto – Koumetio je kot pobiralec žog namreč sodeloval tudi pri neverjetnem preobratu proti Barceloni v polfinalu izpred dveh sezon.

"Bilo je fantastično, preprosto neverjetno. V živo sem videl vse najboljše nogometaše, spoznal sem, da so to sanje, ki lahko postanejo resničnost,"se je član francoske reprezentance do 18 let kasneje spominjal obračuna med Redsi in Blaugrano. "Spomini na tisto tekmo me zelo motivirajo. To, da sem v živo videl nogometaše prve ekipe, je bila izjemna izkušnja. Pomagala mi je, da sem tudi v težkih dneh našel motivacijo za treninge."