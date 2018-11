Od prihodnjega leta naprej Liga prvakov tudi del rastočega trga e-športa

Tekmovanje bo del svetovne serije Fifa 19. Nastop na svetovnem turnirju na izločanje, ki bo potekal 2. in 3. marca 2019, bo možen le na PlayStationu 4, preko njega pa si bo 64 igralcev zagotovilo aprilske kvalifikacije. Najboljših osem igralcev bo potem zastopalo svoj klub na majskem finalu, kjer bo denarni sklad znašal nekaj manj kot 247 tisoč evrov, od tega jih bo zmagovalec dobil dobrih 88 tisoč, poroča britanski spletni portal BBC.

Osem finalistov bo v svojo ekipo lahko uvrstilo nogometaše, ki so bili del skupinskega dela lige prvakov.

"E-športna liga prvakov in videoigra Fifa se nam zdita pomembna pri povezovanju starih in novih navijačev Lige prvakov," je dejal Guy-Laurent Epstein, marketinški direktor pri Uefi. Francija, Nemčija, Avstralija in ZDA so med državami, ki že imajo ligo v e-športu, januarja se jim bo pridružila Anglija, spomladi pa sledi še Liga prvakov.