'Od sanj do nočne more', dres nesrečnega Kinskyja vroča roba

Antonin Kinsky je postal tragični junak torkovega večera, ko je lastnoročno zakuhal dva zadetka Atletica. Potop na Čehovem debiju med evropsko elito je zgolj potrdil bizarnost odločitve Igorja Tudorja , da ga na tako pomembni tekmi prvič uvrsti med začetno enajsterico. Hrvaški strateg je Kinskyja v 17. minuti zamenjal za prvega vratarja Tottenhama Guglielma Vicarija , ki je v preostanku tekme klonil še dvakrat.

Po pravi katastrofi je veliko nogometnih navdušencev upravičeno skrbelo za psihično stanje Čeha, ki pa si je očitno po tekmi že opomogel. "Hvala vsem za lepa sporočila. Šel sem od sanj do nočne more in spet do sanj. Se vidimo," je zapisal na svojem Instagram profilu. Edinstvenost njegove predstave pa je v svetu zbiralcev nogometne memorabilije sprožila pravo evforijo. Cena nošenega dresa Kinskyja na spletni strani prodajalca v tem trenutku znaša 569 evrov, do konca dražbe pa je še 12 dni, kar pomeni, da bo zagotovo presegla mejo 1000 evrov. Za primerjavo, noben drug dres igralcev Tottenhama s torkove tekme ne presega cene 150 evrov.