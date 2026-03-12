Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

'Od sanj do nočne more', dres nesrečnega Kinskyja vroča roba

Madrid, 12. 03. 2026 18.09 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Antonin Kinsky

Nogometna javnost že dolgo ne pomni tako slabe predstave, kot jo je v torek uprizoril Antonin Kinsky. Češki vratar je v uvodnih 15 minutah proti Atleticu iz Madrida domači ekipi podaril dva zadetka, skupaj pa so colchonerosi v 22. minuti vodili že s 4:0. Igor Tudor je Kinskyja iz igre potegnil že v 17. minuti, Čeha pa je pozitivno presenetil odziv navijačev na družbenih omrežjih. Njegov nošen dres pa je postal izredno zaželen v krogu zbiralcev.

Antonin Kinsky je postal tragični junak torkovega večera, ko je lastnoročno zakuhal dva zadetka Atletica. Potop na Čehovem debiju med evropsko elito je zgolj potrdil bizarnost odločitve Igorja Tudorja, da ga na tako pomembni tekmi prvič uvrsti med začetno enajsterico. Hrvaški strateg je Kinskyja v 17. minuti zamenjal za prvega vratarja Tottenhama Guglielma Vicarija, ki je v preostanku tekme klonil še dvakrat.

Odziv Antonina Kinskyja na Instagramu
Odziv Antonina Kinskyja na Instagramu
FOTO: X

Po pravi katastrofi je veliko nogometnih navdušencev upravičeno skrbelo za psihično stanje Čeha, ki pa si je očitno po tekmi že opomogel. "Hvala vsem za lepa sporočila. Šel sem od sanj do nočne more in spet do sanj. Se vidimo," je zapisal na svojem Instagram profilu. Edinstvenost njegove predstave pa je v svetu zbiralcev nogometne memorabilije sprožila pravo evforijo. Cena nošenega dresa Kinskyja na spletni strani prodajalca v tem trenutku znaša 569 evrov, do konca dražbe pa je še 12 dni, kar pomeni, da bo zagotovo presegla mejo 1000 evrov. Za primerjavo, noben drug dres igralcev Tottenhama s torkove tekme ne presega cene 150 evrov.

Primerjava cen nošenih dresov igralcev Tottenhama
Primerjava cen nošenih dresov igralcev Tottenhama
FOTO: MatchWornShirts
liga prvakov tottenham kinsky atletico nošen dres

Pedro Neto odrinil pobiralca žog: Opravičil sem se mu 35-krat

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Drama v porodnišnici: Starša sama pomagala na svet otroku s popkovino okoli vratu
Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka
Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu
Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Skupaj sta preživela noč, jutro ji je prineslo vrtnico
Skupaj sta preživela noč, jutro ji je prineslo vrtnico
vizita
Portal
Zdravila, ki lahko prinašajo resna tveganja
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
cekin
Portal
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Račun za pijačo iz Crikvenice: tokrat se pritožujejo Hrvati. Kaj bodo rekli tuji turisti?
Račun za pijačo iz Crikvenice: tokrat se pritožujejo Hrvati. Kaj bodo rekli tuji turisti?
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
moskisvet
Portal
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
Ko partner pridobi kilograme: kako se spoprijeti z izgubo privlačnosti v razmerju?
Ko partner pridobi kilograme: kako se spoprijeti z izgubo privlačnosti v razmerju?
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
dominvrt
Portal
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
okusno
Portal
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
voyo
Portal
Pretekla življenja
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
Nikjer posebej
Nikjer posebej
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564