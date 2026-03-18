Od smetišča do prestola: Osimhen, kralj Carigrada z brazgotinami iz Lagosa

Liverpool, 18. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Osimhen

V sredo bomo na Kanalu A in VOYO od 20.30 spremljali povratno tekmo osmine finala Lige prvakov med Liverpoolom in Galatasarayjem. V ospredju bo tudi Victor Osimhen – eden najbolj vročih napadalcev ta hip, ki pa nima tipične nogometne zgodbe. Odraščal je ob največjem smetišču v Afriki, danes pa ga v Carigradu slavijo kot junaka.

Victor Osimhen danes dosega zadetke na največjih evropskih stadionih. A njegovo otroštvo je bilo daleč od reflektorjev. Odraščal je v Lagosu v Nigeriji – tik ob enem največjih smetišč na svetu.

Družina je živela v hudi revščini. Victor Osimhen je odraščal v enosobnem stanovanju skupaj s šestimi sorojenci. Ko je bil še otrok, je izgubil mamo, oče je ostal brez dela. V mladosti je prodajal vodo na ulici in opravljal nevarna dela, ponoči je pogosto spal v cerkvi.

17-letni Victor Osimhen
17-letni Victor Osimhen
FOTO: Profimedia

Prelomni trenutek je prišel leta 2014, ko se je brez denarja in zagotovil odpravil v 10 ur oddaljeno prestolnico. Na preizkušnji za nigerijsko reprezentanco do 17 let je dobil le 15 minut priložnosti. Dosegel je dva gola in spremenil svoje življenje. Leto kasneje je postal svetovni prvak do 17 let in najboljši strelec turnirja. Takrat ga je opazil nogometni svet.

Mlada nigerijska reprezentanca na svetovnem prestolu.
Mlada nigerijska reprezentanca na svetovnem prestolu.
FOTO: Profimedia

A tudi pot v Evropi ni bila enostavna. V Nemčiji so ga ustavile poškodbe in bolezen. Dolgo ni dosegel niti enega gola. V Belgiji pri Charleroiju je eksplodiral, nato navdušil v Franciji pri Lillu in v Italiji z Napolijem osvojil naslov prvaka po 33 letih čakanja.

Victor Osimhen in slavje Neapeljčanov
Victor Osimhen in slavje Neapeljčanov
FOTO: AP

Danes velja za enega najbolj nevarnih in kompletnih napadalcev na svetu. Visok, a tehnično dovršen. Surov, a smrtonosen. Ko je za 75 milijonov evrov prišel k Galatasarayju, je postal daleč najdražji igralec v zgodovini turškega nogometa.

Savdski Al Hilal mu je ponujal skoraj dvakrat več denarja, a izbral je klub, kjer ga navijači obožujejo, in kjer se počuti kot doma. "Ko igraš za največji klub v Turčiji in enega največjih na svetu, boš deležen tako pohval kot tudi kritik," poudarja nigerijski napadalec.

Victor Osimhen
Victor Osimhen
FOTO: AP

Nocoj ga čaka nov izziv – proti Liverpoolu, proti kateremu je v ligaškem delu že dosegel zadetek. In nova priložnost, da pokaže, zakaj ga v Carigradu kličejo kralj. "V Ligi prvakov želimo poslati jasno sporočilo. Želimo narediti nekaj izjemnega," pravi Osimhen.

nogomet liga prvakov liverpool galatasaray victor osimhen

