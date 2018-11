Odgovor Uefe na 'superligo' velikanov: Liga prvakov ob koncu tedna

Ti so po poročanju španskega dnevnika AS "urgentni" in zajemajo igranje tekem Lige prvakov ob sobotah in nedeljah, kar bi seveda pomenilo premik tekem državnih prvenstev na termine sredi tedna. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je prek predsednika Giannija Infantinanedavno sicer zagrozila, da bodo vsi nogometaši, ki bi nastopili v tekmovanju, ki ne bo pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), izključeni iz tekmovanj Fife, tudi svetovnih prvenstev.

Največja evropska ligaška tekmovanja (LaLiga, Premier League, Bundesliga in Serie A) naj bi podpisala dogovor in ga poslala na Uefo z besedami, da niso pripravljeni odstopiti koncev tedna Ligi prvakov. Na dnevnem redu predsednika Aleksandra Čeferina, ki je tik pred potrditvijo prvega polnega mandata na čelu Uefe, je tudi zahteva "manjših" prvenstev oziroma zvez, ki so razočarane nad sicer že pred Čeferinom sprejeto odločitvijo, da se prva štiri moštva iz britanske, španske, nemške in italijanske lige avtomatično uvrstijo v skupinski del Lige prvakov.

Čez dobre tri tedne, natančneje 3. decembra, bo na Uefi nov pomemben dan, saj bodo odločali o uporabi sodniškega videosistema VAR, ki bi ga lahko vpeljali že za izločilne boje tekočih sezon Lige prvakov in Lige Evropa. V Dublinu se bodo čez dva tedna sestali člani izvršnega odbora, poleg VAR pa bo beseda tekla o še eni pomembni temi: novem evropskem tekmovanju, ki naj bi zaživelo leta 2021.