Razkrit razlog za Mbappejevo nezadovoljstvo v Parizu?

Eden od razlogov za nezadovoljstvo Kyliana Mbappeja v Parizu in posledično za morebitni odhod so neizplačane finančne obveznosti do igralca. Francoski L'Equipe o tem piše prav v torkovi izdaji, ko sporoča, da je za igralčevo nezadovoljstvo v Parizu javnost izvedela na dan tekme Lige prvakov proti Benfici. " Mbappe je lani podpisal novo pogodbo s Parižani, močno pa ga je presenetilo dejstvo, da septembrska plača ni sedla na račun v roku. Denarja tudi ni bilo na računu 11. oktobra, ko je javnost izvedela za igralčeve pomisleke glede prihodnost v PSG-ju ," sporoča priznani L'Equipe , ki dodaja, da je čez dva dni plača le prišla, a še to ne celotni znesek.

"Prav to dejstvo je še posebej zmotilo tabor Kyliana Mbappeja in ne samo igralca samega. Sploh ker ljudje okoli njega, ki skrbijo zanj, niso bili zadovoljni z odgovori, ki jih je ponujalo pariško vodstvo. Eni so se sklicevali na težave z bančnimi računi, drugi so govorili o težavah finančnega fair-playa." Na pisanje uglednega časnika je, kakopak, hitro reagiralo pariško vodstvo, ki je časniku takoj posredovalo podatke, da so bile vse plače pravočasno na Mbappejevem računu, prav tako tudi vsi bonusi. "Tako kot vsem v klubu so tudi Mbappeju plače in bonusi poravnani v skladu z zapisanimi roki. Tu in tam pride kakšen dan zamika, a to so stvari, ki se dogajajo vsem v klubu in nihče ni izvzet."