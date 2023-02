Odštevanje do spektakla Bayern - PSG se je začelo

Čez nekaj dni, natančneje prihodnji torek 14. februarja, se z veličastno nogometno poslastico Paris Saint-Germain - Bayern vrača elitna Liga prvakov. V boju za napredovanje med osem najboljših v Evropi so Münchenčani izraziti favoriti. Do cilja jim bo pomagal tudi Eric Maxim Choupo-Moting. 33-letni Kamerunec, ki se je v München preselil prav iz Pariza, je v tej sezoni v izjemni strelski formi. Še je živ spomin na avgust 2020, ko je Bayern z zmago z 1:0 Parižanom preprečil veselje v njihovem prvem finalu Lige prvakov v zgodovini kluba. Prenos spektakla na Kanalu A in VOYO, tudi z bogatim studijskim delom pred tekmo.

Takrat je Eric Maxim Choupo-Moting nosil še dres PSG-ja, nato pa prestopil na Bavarsko. "Veselim se te tekme osmine finala. Pričakujem izjemen spopad, dali bomo vse od sebe, smo pozitivno razpoloženi, a osredotočeni nase." Spomnimo, Kylian Mbappe, član pariškega Paris Saint-Germaina, zaradi poškodbe in podkožne krvavitve ne bo igral proti Bayernu v Parizu, bo pa (najverjetneje) v kadru za povratno tekmo. Mbappe se je poškodoval v 21. krogu domačega prvenstva, ko je sinoči igral v gosteh in z 1:3 premagal Montpellier. Igro je zapustil v 21. minuti, današnji podrobnejši pregled pa je potrdil, da vsaj tri tedne ne bo mogel igrati. icon-expand Eric Maxim Choupo-Moting je pred prihodom v bavarsko prestolnico igral za PSG. FOTO: AP Stavnice v vlogo favorita za napredovanje postavljajo Münchenčane, ki so se pretekli konec tedna po štirih zaporednih remijih v nemškem prvenstvu z zmago nad Wolfsburgom vrnili na vrh ligaške lestvice. Oba tekmeca sta sicer to sezono Lige prvakov še neporažena, Bayern je skupinski del končal celo s 100-odstotnim izkupičkom: šest tekem in šest zmag.